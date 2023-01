AMD poszerza ofertę procesorów Ryzen 7000 pod płyty główne AM5. Doczekaliśmy się długo wyczekiwanych modeli Ryzen 7000X3D oraz tańszych jednostek Ryzen 7000 (bez dopisku X).

Ubiegły rok upłynął pod znakiem premiery procesorów AMD Ryzen 7000 (testowaliśmy AMD Ryzen 9 7950X, Ryzen 9 7900X i Ryzen 5 7600X). Producent nie zamierza jednak na tym poprzestawać i prezentuje kolejne procesory Ryzen 7000 – poznaliśmy tańsze, energooszczędne modele Ryzen 7000 (bez X) oraz modele Ryzen 7000X3D z dodatkową pamięcią 3D V-Cache.

AMD Ryzen 7000X3D – nowe modele dla graczy z 3D V-Cache

Zapowiedź procesorów Ryzen 7000X3D to zdecydowanie najważniejszy punkt konferencji „czerwonych”. AMD zapowiedziało nowe modele Ryzen 7000, które zostaną wyposażone w technologię 3D V-Cache (znaną m.in. z modelu Ryzen 7 5800X3D).

W planach producenta są trzy modele: Ryzen 7 7800X3D, Ryzen 9 7900X3D i Ryzen 9 7900X3D. Specyfikacja przypomina standardowe jednostki Ryzen 7000X, ale zwiększono tutaj pojemność pamięci podręcznej L3. Przy okazji obniżono bazowe taktowanie, co przełożyło się na niższy współczynnik TDP.

Co prawda na szczegóły dotyczące wydajności procesorów będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, ale producent uchylił rąbka tajemnicy na temat osiągów modelu Ryzen 7 7800X3D. Testy przeprowadzono w kilku popularnych grach w rozdzielczości 1920 x 1080 px.

Jeśli wierzyć zapewnieniom AMD, szykuje się spory progres w wydajności. Ryzen 7 7800X3D ma być o 21 – 30% lepszyu względem modelu Ryzen 7 5800X3D. Warto jednak zaznaczyć, że nowy procesor został przetestowany na platformie z szybszymi pamięciami DDR5.

Zainteresowani będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo premiera procesorów Ryzen 7000X3D została zaplanowana na luty. Ceny układów jeszcze nie zostały ujawnione. Trudno zatem na ten moment cokolwiek powiedzieć o opłacalności sprzętu.

AMD Ryzen 7000 – tańsze modele bez X

Kolejna ciekawostka to modele Ryzen 7000 (bez dopisku X): Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 i Ryzen 5 7600. Procesory były zapowiadane już kilka tygodni temu, więc ich prezentacja nie powinna być dla nas zaskoczeniem.



Procesory AMD Ryzen 7000 (bez dopisku X) oferują odblokowany mnożnik, więc można je dodatkowo podkręcić



Sporym atutem modeli Ryzen 7000 (bez dopisku X) ma być lepsza efektywność energetyczna

Nowe modele pracują z niższymi taktowaniami, ale za to cechują się niższym współczynnikiem TDP (co powinno mieć przełożenie na niższy pobór mocy). Co ważne, producent dorzuca w zestawie z procesorami chłodzenie, więc nie trzeba będzie go kupować osobno.

Wydajność? Producent pochwalił się przyrostem wydajności przy przesiadce z modeli z poprzedniej generacji.

12-rdzeniowy Ryzen 9 7900 w procesorowych zastosowaniach ma być o 12 – 48% wydajniejszy względem 12-rdzeniowego modelu Ryzen 9 5900X (cechującym się współczynnikiem TDP 105 W). W grach przewaga ma wynosić 7 – 31%, więc też mówimy o sporej różnicy.

W przypadku średniej półki różnica też ma być spora. 8-rdzeniowy Ryzen 7 7700 w programach ma być o 13 – 53% wydajniejszy, a w grach o 6 – 30% wydajniejszy względem 8-rdzeniowego modelu Ryzen 7 5800X (też ze współczynnikiem TDP 105 W).

W przypadku najsłabszych modeli różnica też powinna być odczuwalna. 6-rdzeniowy Ryzen 5 7600 w programach powinien być o 16 – 46% wydajniejszy, a w grach o jakieś 2 – 30% lepszy względem 6-rdzeniowego modelu Ryzen 5 5600X.

Procesory Ryzen 7000 (bez X) mają trafić do sprzedaży 10 stycznia i w teorii mają stanowić bardziej opłacalną propozycję względem standardowych jednostek. W praktyce nie wygląda to aż tak dobrze, bo standardowe modele ostatnio mocno potaniały, więc różnica między wersjami bez-X i X nie jest aż tak znacząca (przy czym obniżki standardowych wersji podobno są tylko czasowe).

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Pamięć L2 + L3 Grafika Podkręcanie Cooler TDP Cena (obniżka) Ryzen 9 7950X3D 16/32 4,2 - 5,7 GHz 16 x 1 MB + 128 MB Radeon

(2x CU RDNA2) - - 120 W ??? Ryzen 9 7950X 16/32 4,5 - 5,7 GHz 16 x 1 MB + 64 MB Radeon

(2x CU RDNA2) TAK - 170 W $699 ($574) Ryzen 9 7900X3D 12/24 4,4 - 5,6 GHz 12 x 1 MB + 128 MB Radeon

(2x CU RDNA2) - - 120 W ??? Ryzen 9 7900X 12/24 4,7 - 5,6 GHz 12 x 1 MB + 64 MB Radeon

(2x CU RDNA2) TAK - 170 W $549 ($474) Ryzen 9 7900 12/24 3,7 - 5,4 GHz 12 x 1 MB + 64 MB Radeon

(2x CU RDNA2) TAK Wraith Prism 65 W $429 Ryzen 7 7800X3D 8/16 4,0 - 5,0 GHz 8 x 1 MB + 64 MB Radeon

(2x CU RDNA2) - - 120 W ??? Ryzen 7 7700X 8/16 4,5 - 5,4 GHz 8 x 1 MB + 32 MB Radeon

(2x CU RDNA2) TAK - 105 W $399 ($349) Ryzen 7 7700 8/16 3,8 - 5,3 GHz 8 x 1 MB + 32 MB Radeon

(2x CU RDNA2) TAK Wraith Prism 65 W $329 Ryzen 5 7600X 6/12 4,7 - 5,3 GHz 6 x 1 MB + 32 MB Radeon

(2x CU RDNA2) TAK - 105 W $299 ($249) Ryzen 5 7600 6/12 3,8 - 5,1 GHz 6 x 1 MB + 32 MB Radeon

(2x CU RDNA2) TAK Wraith Stealth 65 W $229

Oferta AMD coraz bogasza. Czy bardziej konkurencyjna?

Wprowadzenie kolejnych procesorów Ryzen 7000 na pewno poprawi atrakcyjność oferty AMD, szczególnie, że Intel też niedawno poszerzył ofertę procesorów Core 13. generacji). W przypadku AMD możemy liczyć na bardziej funkcjonalną platformę, która oferuje więcej linii PCI-Express 5.0. Producent deklaruje też wsparcie co najmniej do 2025 roku (co pozwoli w przyszłości wymienić procesor na nowszy). Problemem mogą być jednak ceny samych płyt głównych AM5, które wypadają mniej konkurencyjnie względem modeli Intel LGA 1700.

