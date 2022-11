Najnowszy i największy jak do tej pory dodatek do American Truck Simulator będzie dostępny już niedługo. W sieci pojawił się zwiastun DLC, który przybliża kolejny obszar Stanów Zjednoczonych.

American Truck Simulator: Texas - klimatyczny zwiastun

W sierpniu tego roku gra studia SCS Software została wzbogacona o trasy ze stanu Montana, dodając do gry różnorodne krajobrazy. Kolejny zapowiadany przez twórców dodatek do American Truck Simulator zaprowadzi nas w inne miejsce w Stanach Zjednoczonych. DLC Texas już za kilka dni pozwoli zwiedzić ciężarówką tytułowy obszar, inaczej nazywany Stanem Samotnej Gwiazdy.

Zwiedzisz ciężarówką stolicę Teksasu

Jak podkreślają twórcy w karcie dodatku na Steamie:

To miejsce nie jest już pełne kowbojów, ale ich duch nadal żyje, zwłaszcza na ranczach, które można znaleźć wszędzie. Mamy też dużo bydła i innego żywego inwentarza, więc Twoje przygody z ciężarówką będą pełne życia.

W dodatku gracze zapoznają się między innymi z Austin, stolicą Teksasu, która ma zaoferować południowy klimat oraz miejskie atrakcje: między innymi drapacze chmur i stadiony Mike Myers oraz Darrell K Royal - Texas Memorial Stadium. Dostępnych będzie 10 różnych magazynów, rozmieszczonych w 3 obszarach południowych miasta. Trasy nie będą jednak proste:

Z dużymi miastami wiążą się skomplikowane sieci drogowe, a Austin nie jest wyjątkiem. Gracze podróżujący na Monarch Hwy natkną się na dużą, pięciopoziomową stację, w której spotykają się I-35 i U2-290. To skrzyżowanie przypominające spaghetti może być dość mylące, więc pamiętaj, aby podążać za swoim GPS.

Kiedy premiera American Truck Simulator: Texas?

Dodatek ma zadebiutować już 15 listopada 2022 roku. DLC można już dodawać do swojej listy życzeń na Steamie. Co więcej, w dniu premiery będzie odbywała się specjalna transmisja na oficjalnym kanale SCS Software na Twitchu. Będzie to okazja, by zgarnąć różne prezenty oraz niespodzianki.

Źródło: youtube, steam