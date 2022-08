Twórcy Construction Simulator zaprezentowali możliwości, jakie daje kooperacyjny tryb wieloosobowy w grze.

Construction Simulator z nowymi możliwościami

Skoro w grach można bawić się myjką ciśnieniową, to czemu by nie zostać kierownikiem budowy? Nowy tytuł studia weltenbauer jest wznowieniem serii gier symulacyjnych, w których gracze kierują maszynami na różnych placach budowy. Produkcja zadebiutuje za miesiąc, 20 września 2022 roku na PC, PS4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X/S, a tymczasem twórcy udostępnili nowy zwiastun gry, skupiający się na trybie wieloosobowym.

Wieloosobowy tryb współpracy online jest dostępny dla maksymalnie 4 graczy. Gracze rozpoczynają od małej firmy budowlanej i próbują stać się największym gigantem budowlanym w okolicy grając w poszczególne kampanie. Nie muszą tego robić samodzielnie, dzięki możliwości otwarcia swojej bieżącej gry na sesję dla wielu graczy, by razem pracować jako zespół. Pełnią wówczas rolę współpracowników firmy. Gospodarz zarabia pieniądze dla swojego zakładu, a jego goście w tym samym czasie otrzymują część zysków, dodawanych do ich własnego profilu.

Tryb wieloosobowy nie sprawi, że będzie łatwiej

Grając w trybie wieloosobowym, gracze mogą między sobą zdecydować, kto wykona poszczególne zadania. Niektórzy mogą np. zająć się przygotowaniem placu budowy, a pozostali zorganizować potrzebne maszyny lub materiały. Twórcy zapowiadają, iż nie będzie żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o podział obowiązków.

Aby zadania nie stały się zbyt łatwe, zwłaszcza w trybie wieloosobowym, gracze mogą wybrać poziom trudności dla danej umowy budowlanej podczas przyjmowania nowych misji. Wpływa to nie tylko na to, ile zadań będzie miała misja, ale także na to, ile np. materiału jest potrzebne, zanim zlecenie zostanie uznane za ukończone. Im wyższy poziom trudności, tym więcej pracy czeka na graczy.

Źródło: youtube.com, steam