Antonov An-225 "Mrija" został wskrzeszony 27 lutego 2023 r. za sprawą płatnego DLC do Microsoft Flight Simulator. Zadeklarowano wtedy, że cały dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na odbudowę zniszczonego samolotu. Ile udało się uzbierać?

W ubiegłym roku legendarny samolot transportowy An-225 “Mrija” trafił do Microsoft Flight Simulator w ramach płatnego DLC. Obecność tego dodatku pozwoliła uświadomić graczom, jak potężna to była maszyna; samolot An-225 “Mrija” mierzył 84 m długości, 18 m wysokości, a rozpiętość skrzydeł to 90 m. Dla porównania: profesjonalne boisko do piłki nożnej według uchwały Komitetu Wykonawczego FIFA musi mieć 105 metrów długości i 68 metrów szerokości.

An-225 "Mrija" w Microsoft Flight Simulator - podsumowanie

Sterowanie tym kolosem stało się możliwe dzięki rzeczonemu DLC. Teraz Microsoft podsumowuje sprzedaż dodatku. W trakcie transmisji na żywo Jorg Neumann poinformował, że zawartość kupiono prawie 100 tys. razy. Dokładniej to 91 141 graczy sięgnęło po dodatek.

Cały dochód ze sprzedaży dodatku do gry zostanie przekazany przedsiębiorstwu Antonov. Mowa jest o kwocie 1,5 mln dolarów. Czy to dużo? Według doniesień drugi samolot An-225 “Mrija” budowany jest w sekretnym miejscu, a jego koszt to rzekomo 500 mln euro.

Przypomnijmy, że An-225 “Mrija” został zniszczony przez rosyjskie wojsko 27 lutego 2022 r. w trakcie pierwszych dni inwazji. Samolot w chwili ataku był uziemiony na lotnisku w Hostomelu.

Microsoft Flight Simulator nieustannie zadziwia

Popularny symulator lotów nie boi się wyzwań, czasami dość egzotycznych. Niech świadczy o tym fakt, że w lutym 2024 r. do gry trafił darmowy dodatek wprowadzający świat Arrakis z uniwersum Diuna.

Graczom udostępniona została ikoniczna maszyna - Atreides Royal Ornithopter oraz szereg misji na zdradliwych piaskach pustyni Arrakis.

Źródło: Twitch/MSFSofficial, zdjęcie otwarcia: Xbox