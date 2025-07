Słuchawki Nothing Headphone (1) oficjalnie. AirPods Max mają nowego rywala

Firma Nothing oficjalnie wchodzi na rynek nausznych słuchawek z modelem Headphone (1). Wyróżnia się on współpracą z firmą KEF w zakresie inżynierii dźwięku oraz rezygnacją z paneli dotykowych na rzecz fizycznych przycisków.

Nothing Headphone (1) to nauszne słuchawki premium, stanowiące bezpośrednią konkurencję dla takich modeli jak AirPods Max Apple’a czy Sony WH-1000X-M6. Są jednak o nich prawie o połowę tańsze.

Słuchawki Nothing Headphone (1), wycenione na a 1299 zł, będą dostępne w przedsprzedaży od 4 lipca 2025 r., a do otwartej sprzedaży trafią 15 lipca.

Nothing Headphone (1) - konstrukcja, sterowanie i specyfikacja

Headphone (1) mają przezroczystą obudowę, odsłaniającą wybrane komory akustyczne i wewnętrzne komponenty. W konstrukcji wykorzystano formowane aluminium, elementy CNC oraz piankę z pamięcią kształtu w nausznikach.

Połączenie aluminium z tworzywami sztucznymi sprawia, że słuchawki Nothing Headphone (1) ważą 329 g, a więc sporo mniej niż metalowe AirPodsy Max (386,2 g). Z drugiej jednak strony są cięższe niż Sony WH-1000X-M6 (254 g), co po dłuższym użytkowaniu staje się odczuwalne.

Znaczącą cechą jest rezygnacja z popularnych w branży paneli dotykowych. Zamiast tego Headphone (1) wyposażono w trzy fizyczne manipulatory.

Roller: służy do regulacji głośności (obracanie), odtwarzania/pauzy (kliknięcie) oraz przełączania między trybami aktywnej redukcji szumów (ANC) a trybem transparentnym (długie naciśnięcie).

Paddle: umożliwia przełączanie utworów – w prawo, aby przejść do następnego, w lewo, aby wrócić do poprzedniego.

Button: jest to konfigurowalny przycisk skrótów. Domyślnie na telefonach Nothing aktywuje funkcję Channel Hop (szybkie przełączanie między aplikacjami audio), a na innych urządzeniach z systemem iOS i Android uruchamia asystenta głosowego.

Lokalizowanie i obsługiwanie trzech przycisków o różnym zastosowaniu wymaga przyzwyczajenia, ale rozwiązanie to faktycznie niweluje problem przypadkowych kliknięć, o które w przypadku paneli dotykowych nietrudno.

Dźwięk w Nothing Headphone (1) został opracowany we współpracy z brytyjskim producentem sprzętu audio, firmą KEF. Słuchawki wyposażono w niestandardowe 40-milimetrowe przetworniki dynamiczne. Producent wspomina, że membrana została pokryta niklem, co ma na celu zwiększenie sztywności i w efekciezapewnienie lepszej czystości wysokich tonów oraz głębszego basu.

Słuchawki obsługują bezprzewodowo kodek LDAC, mają certyfikat Hi-Res Audio, a także umożliwiają odtwarzanie bezstratnego dźwięku przez złącze USB-C oraz standardowe wejście 3,5 mm. Dostępna jest również funkcja dźwięku przestrzennego z dynamicznym śledzeniem ruchu głowy.

System aktywnej redukcji szumów (ANC) w Nothing Headphone (1) jest hybrydowy i adaptacyjny, wykorzystując podwójne mikrofony do dynamicznego dostosowywania się do otoczenia. Do prowadzenia rozmów telefonicznych służy system czterech mikrofonów z technologią ENC, wspieraną przez sztuczną inteligencję.

Według producenta, bateria o pojemności 1040 mAh pozwala na:

do 35 godzin odtwarzania z włączonym ANC;

do 80 godzin odtwarzania z wyłączonym ANC.

Po włączeniu kodeka LDAC deklarowane wyniki są jednak niższe - kolejno 37 i 53 godziny. Szybkie ładowanie przez 5 minut ma zapewnić 2,4 godziny pracy z włączonym ANC.

Słuchawki łączą się za pomocą technologii Bluetooth 5.3 i obsługują połączenie z dwoma urządzeniami jednocześnie, a także technologie Google Fast Pair i Microsoft Swift Pair. Aplikacja Nothing X, dostępna na Androida i iOS, pozwala na personalizację ustawień, w tym na dostęp do 8-pasmowego korektora graficznego (EQ).

Ekskluzywna dla telefonów Nothing (początkowo dla Phone (3)) jest funkcja Essential Space, która umożliwia nagrywanie notatek głosowych przez długie naciśnięcie przycisku Button. Nagrania są następnie przesyłane na telefon i podsumowywane przez AI.

Etui jest zamykane na zamek. Słuchawki nie mają składanej konstrukcji, ale dzięki temu pokrowiec jest płaski.

Oprócz słuchawek, brytyjska firma zaprezentowała także nowy smartfon Nothing Phone (3).

Niezależna opinia redakcji. Organizatorem wyjazdu na premierę Nothing Headphone (1) była firma Nothing.