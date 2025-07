Baseus Bipow 2 Pro już dostępny. Nowy powerbank w szczegółach

Baseus Bipow 2 Pro to powerbank z wbudowanym kablem USB-C i cyfrowym wyświetlaczem. Oferuje szybkie ładowanie 22,5W, a jego kompaktowe wymiary sprawiają, że zmieści się w kieszeni. Jest już dostępny w Polsce.

Baseus wprowadza na polski rynek nową wersję swojego flagowego powerbanku – Baseus Bipow 2 Pro. Łączy dużą moc z kompaktową formą, oferując mobilność, funkcjonalność i nowoczesny design. Jest idealnym rozwiązaniem dla osób aktywnych.

Baseus Bipow 2 Pro w dwóch wersjach

Nowy powerbank Baseus dostępny jest w dwóch wersjach pojemności: 10 000 mAh i 20 000 mAh, co pozwala dopasować model do różnych potrzeb – od szybkiego doładowania po długotrwałe użytkowanie bez dostępu do gniazdka. Mniejszy wariant waży 204 g i ma wymiary 12,2 × 6,91 × 2,54 cm, natomiast większy model waży 356 g, zachowując podobne wymiary. Oba powerbanki są kompaktowe, mieszczą się w kieszeni, saszetce, torebce czy plecaku.



Wersja 10 000 mAh

Powerbank Baseus Bipow 2 Pro o pojemności 20 000 mAh umożliwia trzykrotne naładowanie iPhone’a 16 Pro lub dwukrotne naładowanie Samsunga Galaxy S25. Wersja 10 000 mAh jest idealna do szybkiego uzupełniania energii w ciągu dnia. Jest kompatybilny z urządzeniami Apple, Samsung, Google Pixel, Xiaomi, Oppo, realme, Huawei i innymi, co czyni go doskonałym źródłem zasilania dla wszystkich urządzeń elektronicznych nowoczesnego użytkownika.

Powerbank z kablem i wyświetlaczem LED

Jedną z największych zalet Baseus Bipow 2 Pro jest wbudowany pleciony kabel USB-C o długości 22 cm, który jest elastyczny, odporny na przetarcia, zginanie i skręcanie. Kabel przeszedł testy wytrzymałościowe, gdzie został zwinięty i rozwinięty ponad 10 000 razy, nie tracąc funkcjonalności. Dodatkowo, kabel może pełnić funkcję zawieszki, umożliwiając przytroczenie powerbanku np. do paska lub plecaka, co jest bardzo wygodne, szczególnie w podróży lub podczas aktywności na świeżym powietrzu.



Wersja 20 000 mAh

Baseus Bipow 2 Pro jest wyposażony w cyfrowy wyświetlacz LED, który pokazuje aktualny poziom naładowania. Powerbank umożliwia jednoczesne ładowanie trzech urządzeń dzięki wbudowanemu przewodowi oraz dwóm dodatkowymi portom (1× USB-C, 1× USB-A). Łączna moc wyjściowa wynosi 22,5 W.

Bezpieczeństwo to podstawa

Baseus Bipow 2 Pro zapewnia nie tylko funkcjonalność, ale i bezpieczeństwo. Wbudowany inteligentny układ zarządzania zasilaniem (smart chip) chroni powerbank oraz podłączone urządzenia przed przegrzaniem, przeciążeniem, zwarciem, przepięciem i nadmiernym rozładowaniem. Dodatkowo, zastosowano system NTC, który monitoruje temperaturę ogniw, zapewniając jeszcze lepszą ochronę.

Baseus Bipow 2 Pro spełnia międzynarodowe normy bezpieczeństwa CE, RoHS i FCC, a także mieści się w dopuszczalnych limitach dla przewożenia w bagażu podręcznym. Dzięki temu jest idealnym rozwiązaniem również podczas podróży lotniczych.

Dostępność

Dostępne są dwa warianty kolorystyczne: biały i czarny. Baseus Bipow 2 Pro jest już dostępny w Polsce. Urządzenie wyceniono na 89,99 PLN (wersja 10 000 mAh) oraz 129,99 PLN (wersja 20 000 mAh).