Jeszcze tego lata użytkownicy Netfliksa zyskają dostęp do transmisji na żywo ze specjalnych wydarzeń kosmicznych NASA. To efekt nowej współpracy amerykańskiej agencji kosmicznej z popularną platformą.

Wszyscy śledzący ostatnio start komercyjnej misji Polaka, Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, astronauty projektowego ESA, za pośrednictwem Youtube mogli przekonać się na żywo, jak dużą popularnością cieszą się takie wydarzenia. Od kiedy włączył się w to sektor prywatny, nie są to już jednostkowe wydarzenia, a próby i starty odbywają się coraz częściej. Okazuje się, że na tej fali Netflix oraz NASA poinformowały na swoich oficjalnych kontach w mediach społecznościowych o rozpoczęciu współpracy.

Materiały na żywo, takie jak starty rakiet czy spacery astronautów na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, pojawią się na Netfliksie w ciągu kilku dni lub tygodni, jest mowa o lecie. Transmisje będą dostępne w jakości HD, a specjalny kafelek z relacjami NASA znajdzie się obok innych treści na platformie.

NASA chce popularyzacji streamingów ze startów rakiet

W listopadzie 2023 r. NASA uruchomiła własną platformę streamingową NASA+, oferującą dokumenty i transmisje na żywo z wydarzeń kosmicznych. Dotychczas relacje na żywo z NASA+ były dostępne bezpłatnie, bez reklam, na różnych urządzeniach, w tym smartfonach, telewizorach i przez przeglądarkę internetową. Natomiast korzystanie z platformy streamingowej Netflix wymaga wykupienia odpowiedniego planu. Skąd więc taki krok amerykańskiej agencji kosmicznej?

„Ustawa National Aeronautics and Space Act z 1958 r. wzywa nas do dzielenia się naszą historią eksploracji kosmosu z jak najszerszą publicznością” - powiedziała Rebecca Sirmons, dyrektor generalna NASA+ w siedzibie agencji w Waszyngtonie. „Razem jesteśmy oddani Złotej Erze Innowacji i Eksploracji - inspirując nowe pokolenia - prosto z ich wygodnej kanapy lub w dłoni z ich telefonu”.

Współpraca ma na celu dotarcie do szerszego grona odbiorców. Według szacunków, Netflix dociera do ok. 700 mln użytkowników na całym świecie. Dzięki temu NASA liczy na popularyzację swoich materiałów i większe zainteresowanie eksploracją kosmosu.

NASA deklaruje, że ich celem jest łączenie się z jak największą liczbą osób za pośrednictwem wideo, audio, mediów społecznościowych i wydarzeń na żywo. "Cel jest prosty: dostarczenie ludziom emocji związanych z odkryciami, wynalazkami i eksploracją kosmosu agencji, gdziekolwiek się znajdują" - czytamy w komunikacie agencji kosmicznej.

Warto zaznaczyć, że dostęp do transmisji NASA na Netfliksie będzie wymagał aktywnej subskrypcji tej platformy. Jednocześnie NASA+ pozostanie darmową usługą, dostępną bez reklam i ograniczeń na dotychczasowych urządzeniach.

Gdzie i kiedy oglądać starty rakiet?

Według wspólnych zapowiedzi, transmisje z NASA+ pojawią się na Netfliksie późnym latem 2025 r. Będą dostępne w jakości HD, a specjalny kafelek znajdzie się obok innych seriali i filmów na platformie. NASA+ nadal będzie działać niezależnie, oferując bezpłatny dostęp do swoich treści na urządzeniach mobilnych, telewizorach i przez przeglądarkę internetową.

Źródło: NASA