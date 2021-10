Aktualizacja przynosząca system Android 12 ruszyła. Tradycyjnie w pierwszej kolejności może liczyć na nią dość niewielkie grono odbiorców.

Android 12 udostępniony przez Google, dla Google Pixel

Wczorajsza prezentacja smartfonów Pixel 6 i Pixel 6 Pro okazała się interesująca, obydwa modele zapowiadają się na bardzo konkurencyjne w swoich półkach cenowych. Tyle tylko, że to nie jedyna ważna nowina z obozu Google. Jednocześnie potwierdzono, że finalna wersja systemu Android 12 została udostępniona dla użytkowników.

Dla kogo konkretnie? Jak co roku na pierwszy ogień idą posiadacze smartfonów Google Pixel. W tym przypadku nowe oprogramowanie jest dostępne dla korzystających z modeli Google Pixel 3 i Google Pixel 3 XL oraz wszystkich nowszych tego producenta. W przypadku wspomnianych Pixel 6 i Pixel 6 Pro, Android 12 jest już preinstalowany na stracie.

Android 12, kiedy aktualizacja?

Posiadający smartfony innych producentów muszą poczekać na informacje bezpośrednio od nich. Standardowo na aktualizację mogą nastawiać się jednak głównie właściciele smartfonów z najwyższej oraz niektórych ze średniej półki.

Google nadmienia jedynie, że jeszcze w tym roku aktualizacja powinna pojawić się na wybranych modelach Samsung Galaxy, a także OnePlus, Oppo, Realme, Tecno, Vivo oraz Xiaomi.

Android 12 z klonowaniem aplikacji

O najważniejszych nowościach, jakie przynosi Android 12 pisaliśmy już kilka tygodni temu. Google ma bowiem w zwyczaju omawiać zmiany w swoim systemie podczas konferencji Google I/O, a z aktualizacjami ruszać jesienią. I w tym roku nic się nie zmieniło.

Google wiele mówi o nowym projekcie wizualnym, który daje też szersze możliwość personalizacji w całym systemie. Chwali się płynniejszymi animacjami, nowymi widżetami, zmienionymi powiadomieniami, łatwiejszym dostępem do ustawień i kilkoma nowymi funkcjami. Co jednak ciekawe, nie wspomina o możliwości klonowania aplikacji, a wygląda na to, że i ją dodano. Zaszycie funkcji w systemie sprawi, że będzie mógł skorzystać każdy, bez liczenia na producentów i ich nakładki (w niektórych klonowanie aplikacji jest dostępne już od pewnego czasu). Ciekawe przy tym, jakie aplikacje Google będzie tu obsługiwać.

Źródło: Android, @MishaalRahman