Zanosi się na to, że Google wyeliminuje jeden z mankamentów, które odpychają niektórych użytkowników od smartfonów z systemem Android.

Pixel 6 i Pixel 6 Pro z przedłużonymi aktualizacjami

iOS czy Android, Android czy iOS? Dyskusji z tym związanych było wiele, podobnie jak argumentów przemawiających za każdym z tych systemów. Ich użytkownicy wydają się mocno okopani w swoich obozach, a Ci preferujący rozwiązania Apple od lat posługują się argumentem związanym z aktualizacjami. Jak najbardziej słusznie, bo w przypadku iOS wygląda to zdecydowanie lepiej. Google chce to jednak zmienić.

Smartfony z linii Pixel i tak wypadają korzystniej niż zdecydowana większość konkurencji pracującej pod kontrolą systemu Android. Daleko im jednak z aktualizacjami do iOS, gdzie są one gwarantowane przez około 5 lat. Jeśli wierzyć najnowszym doniesieniom (a podpisuje się pod nim coraz więcej z reguły wiarygodnych źródeł), Pixel 6 i Pixel 6 Pro będą otrzymywać aktualizacje systemu przez 4 lata, a poprawki bezpieczeństwa przez 5 lat.

Będzie to zatem wynik tylko nieco gorszy niż u Apple, ale nie ma też co przesadzać z długowiecznością iPhone'ów, które po 5 latach niczym już nie imponują, a niektórzy przesiadają się na nowsze modele nawet nieco wcześniej (fanatyków sięgających po każdy nowy model pomijamy, kto bogatemu zabroni). Podsumowując, kupujący Pixel 6 lub Pixel 6 Pro powinni zatem dostać smartfona z Adroidem 12 i ostatecznie mieć możliwość dojechania z nim do Androida 16.

Nowe smartfony Google dawano nie zapowiadały się tak dobrze

To kolejne informacje mogące napawać optymizmem odnośnie planów, jakie ma Google. Już od wielu tygodni mówi się, że Pixel 6 i Pixel 6 Pro będą przełomowe z racji procesora, producent ma bowiem postawić na nowy, autorski układ Google Tensor (chociaż bazujący na technologii Samsunga).

Wciąż dość tajemniczy, ale z pewnością topowy pod względem wydajności (ale też raczej nieco słabszy niż Snapdragon 888) i najprawdopodobniej wykonany w 5nm procesie technologicznym. Z przecieków ujawniających dokumentację Google można było swojego czasu wyczytać, że nowe smartfony będą o 80% wydajniejsze niż Pixel 5. Tylko przypomnijmy, że w nim zamknięty jest Snapdragon 765G.

Pixel 6 powinien posiadać przy tym ekran o przekątnej 6,4 cala, Pixel 6 Pro natomiast nieco większy, ale w obydwu przypadkach ma być mowa o technologii AMOLED i podwyższonej częstotliwości odświeżania oraz wodoszczelnych obudowach (IP68). Pixel 6 Pro ma też cechować się pojemniejszym akumulatorem i lepszym aparatem fotograficznym.

Podobno tym ostatnim ma nawet imponować, przy konfiguracji 50 Mpix (podstawowy), 48 Mpix (tele z 4-krotnym zoomem optycznym) oraz 12 Mpix (ultraszerokokątny) i wielu dodatkowych funkcjach. Poza tymi, które większość osób dobrze kojarzy wspomina się między innymi o Magic Eraser do automatycznego usuwania wybranych elementów ze zdjęcia, Face Unblur i Motion Mode do pomocy przy fotografowaniu dynamicznych ujęć.

Kiedy oficjalna prezentacja Pixel 6 i Pixel 6 Pro?

Oficjalnej premiery nowych smartfonów Pixel spodziewamy się 19 października. Możliwe, że tego samego dnia pojawi się też składany smartfon Google.

Źródło: 9to5google