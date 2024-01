Android 14 na smartfonach Motoroli. Sprawdź, czy dostaniesz aktualizację

Motorola planuje zaktualizować do Androida 14 większość smartfonów wydanych od drugiej połowy 2022 roku. Oto oficjalna lista smartfonów z zapowiedzianą aktualizacją.

Android 14 został wydany w październiku 2023, więc w ciągu ostatnich 3 miesięcy niektórzy producenci zdążyli już zaktualizować swoje najważniejsze smartfony. Motoroli się specjalnie nie spieszy, ale producent przynajmniej gra z klientami w otwarte karty.

Android 14: aktualizacja smartfonów Motoroli. Oficjalna lista

To, czy dany telefon kwalifikuje się do aktualizacji, można sprawdzić na stronie producenta. Przeklikałem się przez wszystkie smartfony Motoroli dostępne w Polsce, by przygotował pełną listę dla naszego kraju. Oto ona:

motorola razr 40 ultra;

motorola razr 40;

motorola razr 2022

motorola edge 40 pro;

motorola edge 40 neo;

motorola edge 40

motorola edge 30 ultra;

motorola edge 30 pro;

motorola edge 30 neo;

motorola edge 30 fusion;

motorola g84 5G;

motorola g73 5G;

motorola g54 power edition 5G;

motorola g54 5G;

motorola g53 5G;

motorola g14;

motorola g13;

ThinkPhone.

Na witrynie Motoroli widnieje jedynie informacja, czy dla danego modelu szykowana jest aktualizacja do Androida 14, ale dokładnego harmonogramu brak. Trzeba liczyć się z tym, że w przypadku wybranych modeli - zwłaszcza tych tańszych - może to zająć nawet kilka miesięcy.