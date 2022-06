Anger Foot to jedna z kilku gier pokazanych podczas Devolver Direct 2022. Na premierę jeszcze trochę poczekamy, ale przedsmak zabawy można mieć już dziś.

Anger Foot, strzelanina z trampkiem na pierwszym planie

Producentem Anger Foot jest studio Free Lives, a wydawcą szerzej znany Devolver Digital. Już samo to może niektórym sugerować, że szykuje się dynamiczna, a może wręcz szalona rozgrywka. Wedle oficjalnego opisu, Anger Foot to dynamiczny FPS, w którym przeciwników można będzie potratować z buta. Jeśli na którymś nie zrobi to wrażenia, w odwodzie pozostanie jeszcze broń palna. Gdyby ktoś miał przy tym rozterki moralne, bez obaw. Na drodze bohatera znajdą się wyłącznie bezwzględni gangsterzy, a więc jak to często w grach bywa, zrobi on przy pomocy siły dobry uczynek dla świata.

Pierwsze zaprezentowane materiały pokazują, że trzeba przy tym nastawić się na grafikę w kreskówkowym wydaniu. Nie jest to coś szczególnie zaskakującego, aczkolwiek nie każdemu pasuje. W tym przypadku ważniejsze może okazać się jednak podejście nie do tego co widać, ale co słychać. W Anger Foot wątpliwą aparycję przeciwników czy za duży trampek bohatera zniesie pewnie niemal każdy, ale co „dudniącą, basową ścieżką dźwiękową”?

Demo gry Anger Foot już dostępne

Wedle twórców oraz wydawcy, Anger Foot zadebiutuje w przyszłym roku, przy czym dokładana data nie została podana.

Mamy jednak coś lepszego. Już teraz na Steam można znaleźć wersję demo i tym samym posmakować tej dynamicznej rozgrywki przekonując się, czy jest tu potencjał na coś ciekawego.

Devolver Direct 2022 było nieszablonowe

Gracze przywykli już, że prezentacje przygotowywane przez Devolver Digital odbiegają od tego, co pokazuje konkurencja. Jeszcze gdy odbywały się targi E3, właśnie ten wydawca przywoził nie tylko sporą dawkę humoru, ale niekiedy wręcz szaleństwa.

Teraz każdy wydawca przygotowuje oddzielne wydarzenia. Większe lub mniejsze, jak chociażby Devolver Direct 2022. I co by nie mówić, i tutaj było nieszablonowo. Wielu nowych gier nie zaprezentowano, aczkolwiek cała otoczka niektórym zapewne bardzo się spodobała. A może coś jest w stwierdzeniu, że wymysły Devolver Digital można kochać albo nienawidzić, a trudno o coś pomiędzy? Jeśli nie oglądaliście, to poniżej zapis całego Devolver Direct 2022.

