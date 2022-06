Call of Duty: Modern Warfare II zaoferować ma wiele trybów rozgrywki i przekonującą oprawę audiowizualną. Publikując nowy zwiastun twórcy uchylają w związku z tym rąbka tajemnicy.

Tak wygląda Call of Duty: Modern Warfare II – zobacz gameplay trailer

Wreszcie doczekaliśmy się konkretnego zwiastuna z fragmentami rozgrywki. Zobacz, jak w akcji prezentuje się Call of Duty: Modern Warfare II. Czy nieszczególnie oryginalny tytuł idzie w parze z niezbyt oryginalnym gameplayem? Cóż, ocenę zostawiamy każdemu z osobna, a żeby nie przedłużać, od razu przejdźmy do trwającego niewiele ponad półtorej minuty materiału – oto on:

Co nas czeka w Call of Duty: Modern Warfare II?

Tworzona przez studio Infinity Ward gra Call of Duty: Modern Warfare II zaoferuje kilka trybów rozgrywki. Będzie kampania fabularna, stanowiąca bezpośrednią kontynuację wydarzeń przedstawionych w części pierwszej z 2019 roku i przedstawiająca historię nowo powstałego oddziału Task Force 141, powołanego do neutralizacji zagrożenia terrorystycznego. Gra wypełniona ma być postaciami z krwi i kości – heroicznymi, owszem, ale i ludzkimi.

Nie zabraknie też multiplayera: zarówno na małą, jak i dużą skalę – indywidualnego i drużynowego. Dopełnieniem całości będzie zaś zupełnie nowy, taktyczny tryb kooperacyjny.

Kiedy premiera Call of Duty: Modern Warfare II?

Gra Call of Duty: Modern Warfare II będzie dostępna od 28 października bieżącego roku. Zagramy na konsolach tej i poprzedniej generacji: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S i Xbox One, a także na komputerach. Co ciekawe: strzelanka trafi nie tylko na platformę Battle.net, ale też na Steama.

