Maneater to ostatnia z darmowych gier oferowanych podczas MEGA Sale.

Maneater za darmo na Epic Games Store

Może i dla niektórych istotą MEGA Sale są promocyjne ceny czy kupony, ale są i tacy, którzy doceniają tę akcję Epic Games Store głównie z racji darmowych gier. Zarządzający sklepem obiecywali „przebojowe, niezwykle popularne gry”. Czy dotrzymali słowa? Przypomnijmy, że zaoferowali Borderlands 3, BioShock: The Collection, Wolfenstein: The New Order oraz Maneater.

To już ostatnia darmowa gra na czas MEGA Sale, akcja zakończy się 16 czerwca o godzinie 17:00 naszego czasu. Maneater można przypisywać do swojego konta najpóźniej właśnie do tej daty. Oczywiście nie należy obawiać się, że Epic Games Store całkowicie zakończy swoje rozdawnictwo, bo nic takiego nie będzie miało miejsca (a przynajmniej nie w najbliższym czasie).

Podwodne GTA? Nie, ale to ciekawa gra

Można za to zaryzykować stwierdzenie, że Maneater to najmniej elektryzujący tytuł z całego wymienionego grona. Jego premiera miała miejsce w 2020 roku, a więc stosunkowo niedawno. Podzielił on recenzentów i graczy. Koniec końców średnia not zatrzymała się na 70% (media) i 66% (gracze) - takie dane można wyciągnąć z metacritic. My też sprawdzaliśmy produkcję Tripwire Interactive i Blindside Interactive, więcej przeczytacie w naszej recenzji.

Założenia rozgrywki są intrygujące, gracz wciela się bowiem w rekina ludojada. Trochę tu cech z gry akcji, ale też zręcznościówki, a nawet RPG. Są ciekawe rozwiązania, jest porcja humoru, ale nie zabrakło też pewnych niedociągnięć. Cóż, najlepiej wydać werdykt samemu. Zwłaszcza, że teraz nie wiąże się to z opłatami.

Źródło: Epic Games Store