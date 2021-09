AnyDesk wprowadza ulepszone licencje, które zastąpią obecną gamę aplikacji pulpitu zdalnego. Nowa licencja AnyDesk Performance oferuje możliwość obsługi wielu zdalnych komputerów jednocześnie - funkcja, która wcześniej była dostępna tylko w zaawansowanych wariantach aplikacji.

AnyDesk to jedno z najpopularniejszych narzędzi do obsługi komputerów na odległość. Aplikacja zyskała ogromną popularność dzięki konkurencyjnej cenie, niespotykanej dotąd szybkości działania oraz unikalnym możliwościom, które nie są dostępne w innych narzędziach do pracy zdalnej. W związku z rosnącą popularnością aplikacji, AnyDesk postanowił dostosować swoją ofertę usług, aby lepiej spełniała wymagania i oczekiwania użytkowników.

AnyDesk przeprojektował swoje oprogramowanie i model licencjonowania oraz wprowadza nowe i ulepszone wersje: AnyDesk Essentials, AnyDesk Performance i AnyDesk Enterprise.

Licencja AnyDesk Essentials oferuje podstawowe funkcje pracy zdalnej. Od tej pory jest odpowiedni głównie dla freelancerów i indywidualnych przedsiębiorców lub każdego pojedynczego użytkownika, który chce kontrolować swoje osobiste urządzenie ze zdalnej lokalizacji.

AnyDesk Performance wprowadza większe zmiany w funkcjonalności dzięki pełnemu zestawowi funkcji biznesowych, tworząc naprawdę potężne narzędzie do pulpitu zdalnego. Kupując licencję Performance, użytkownik może zainstalować aplikację na 3 urządzeniach i rozpocząć wiele sesji na maksymalnie 3 urządzeniach równolegle.

Pomysłów na korzystanie z funkcji obsługi wielu urządzeń jednocześnie z jednego urządzenia jest tyle, ile jest aplikacji pulpitu zdalnego. Działy HelpDesk w firmach mogą korzystać z wielu urządzeń do rozwiązywania problemów z oprogramowaniem lub wdrażania nowych rozwiązań jednocześnie, bez konieczności wstania od biurka czy przynoszenia laptopów do jednego pomieszczenia.

Administratorzy systemów lub technicy w serwerowniach mogą w podobny sposób monitorować działanie wielu urządzeń z jednego ekranu. AnyDesk Performance może być również przydatny dla konsultantów lub trenerów, którzy chcą współpracować zdalnie i pomagać użytkownikom na swoich komputerach.

Dodatkową funkcją, która wzmocni pracę profesjonalistów pracujących z AnyDesk, jest dostęp nienadzorowany. Pozwala zainicjować połączenie ze zdalnym urządzeniem, gdy właściciel nie znajduje się przed nim, nawet gdy system komputera jest zablokowany. Korzystając z tej funkcji, użytkownik musi zainstalować i skonfigurować aplikację AnyDesk na zdalnym urządzeniu w bardzo prostym procesie, który nie wymaga żadnych zaawansowanych umiejętności obsługi komputera.

Dzięki nowej licencji AnyDesk Performance możesz kontrolować do 3000 zarządzanych urządzeń zdalnych. Dostęp nienadzorowany jest również obsługiwany przez funkcję Wake-on-LAN, która po skonfigurowaniu umożliwia uruchomienie uśpionego komputera i zainicjowanie połączenia zdalnego. Komputer musi być podłączony do Internetu.

AnyDesk Enterprise łączy w sobie wszystkie funkcje i jest idealnym wyborem dla firm o zaawansowanych wymaganiach. Ta licencja ma najwyższe standardy bezpieczeństwa i oferuje pełne dostosowanie i integrację. Jest odpowiedni i gotowy do uruchomienia w bezpiecznym środowisku chmury lub do instalacji lokalnej i umożliwia nieograniczoną liczbę zarządzanych urządzeń.

Korporacje i duże firmy docenią niestandardowy branding i zasady grupy. Dedykowany Customer Success Manager jest dostępny dla klientów korporacyjnych.

Jeśli korzystasz już z dawnych licencji AnyDesk Lite, Professional lub Power, prawdopodobnie zastanawiasz się, co stanie się ze starymi, aktywnymi licencjami, gdy zostaną wprowadzone nowe? Twoje licencje pozostają niezmienione do odwołania.

