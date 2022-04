Google wprowadza nowe zasady i wkrótce wyeliminuje aplikacje do nagrywania rozmów na Androidzie. Na szczęście nie wszystkie.

Nie jest to dobra wiadomość dla osób lubiących nagrywać swoje rozmowy. Użytkownicy systemu Android będą musieli zmierzyć się z kolejną niewygodną decyzją Google, tym razem uderzającą w popularne aplikacje do nagrywania rozmów.

Firma zmienia regulamin Google Play i zasady dla programistów. Nowe przepisy zaczną obowiązywać już w przyszłym miesiącu i od 11 maja aplikacje do nagrywania rozmów dostępne w Google Play nie będą działać.

Google rozprawia się z aplikacjami do nagrywania rozmów

Zmiany w regulaminie Google Play zauważył jeden z użytkowników Reddita. Wspomniał, że firma już od jakiegoś czasu pracuje nad blokadą nagrywania połączeń. Zmiany w regulaminie sklepu mają to ułatwić i uniemożliwią aplikacjom firm trzecich używanie Accessibility API, który pozwala na nagrywanie rozmów.

W systemie Android 10 domyślnie zablokowano możliwość rejestrowania rozmowy. Użytkownicy chcąc obejść to ograniczenie instalowali aplikacje z Google Play, które wykorzystywały Accessibility API do nagrywania rozmów. Google twierdzi, że Accessibility API nie jest do tego przeznaczony i nie może być w ten sposób wykorzystywany. Szczegóły omówiono na webinarze, którego zapis jest do obejrzenia poniżej.

Dla niecierpliwych: przewińcie do 49:52

Google zdecydowało się na taki krok w celu ochrony prywatności i zwiększenia bezpieczeństwa. Jednak nie tylko. Powodem jest również to, że przepisy dotyczące nagrywania rozmów bardzo się różnią w wielu krajach.

Nagrywanie rozmów na Androidzie wciąż będzie możliwe

Na szczęście możliwość nagrania naszych telefonicznych dyskusji nie zniknie z Androida całkowicie. Przynajmniej na razie. Zmiany nie będą dotyczyły fabrycznie zainstalowanych aplikacji oferujących nagrywanie rozmów, takich jak Mi Dialer na Xiaomi.

Źródła: Google, Android Authority, Reddit @NLL-APPS