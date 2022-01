Jakie aplikacje najczęściej pobierano na urządzenia mobilne w 2021 roku?

Pokaż mi swój telefon, a powiem Ci, jakim człowiekiem jesteś. Na podobną odwagę w ocenie ludzkości odważyła się firma Apptopia. Zajmuje się ona analizą danych dla urządzeń mobilnych i jak co roku opublikowała swój ranking najchętniej pobieranych aplikacji mobilnych 2021. Jak powstaje zestawienie i które aplikacje cieszyły się największym zainteresowaniem?

Jaka musiała być aplikacja, żeby trafić do rankingu najpopularniejszych w 2021 roku?

Specjaliści Apptopii zestawienie najchętniej pobieranych aplikacji przygotowują co roku. Brane pod uwagę jest oprogramowanie mobilne dostępne do pobrania w Sklepie Play oraz App Store. Wyjątkowo traktowany jest tylko rejon Chin, gdzie jako rzetelne traktowane są tylko wyniki dla urządzeń z systemem iOS. Nieistotne są opłaty ani czas użytkowania aplikacji. Jedynym wynikiem, jaki oprogramowanie musiało zdobyć, aby stanąć do konkursu, to pobranie i zainstalowanie w pamięci urządzenia mobilnego.

Oznacza to, że są to te same dane, które odszukać możemy w Sklepie Play i App Store. Pobranie to zawsze nowa instalacja sieciowa. Nie wykonują jej użytkownicy, którzy pobierają aplikację wcześniej odinstalowaną lub umieszczają w pamięci nowego urządzenia. Przywrócenie ustawień fabrycznych lub wymiana telefonu nie wiąże się z koniecznością zmiany identyfikatora użytkownika, a to on jest wyznacznikiem tego, co jest nową instalacją.

Najczęściej pobierane aplikacje w 2021 roku

Chociaż rok 2021 często postrzegamy jako czas, kiedy ze światem stało się coś niedobrego, to stabilność wyników jest wręcz szokująca. Facebook nie jest starociem, z którego nikt już nie chce korzystać, a Telegram nadal nie przegonił WhatsApp. Media społecznościowe oraz komunikatory mają się dobrze, niezależnie od tego jak szatańskim wynalzakiem się stały.

10 najczęściej pobieranych aplikacji w 2021 roku TikTok (656 mln) Instagram (545 mln) Facebook (416 mln) WhatsApp (395 mln) Telegram (329 mln) Snapchat (327 mln) Zoom (300 mln) Messenger (268 mln) CapCut (255 mln) Spotify (203 mln)

Jeszcze ciekawsze są rankingi poszczególnych kategorii. Praktycznie nie ma wśród nich rewolucji, tylko szokujący marazm.

Najczęściej pobierane gry mobilne w 2021 roku

SubwaySurfers króluje w rankingu najchętniej pobieranych gier mobilnych praktycznie od 2012 roku. Jest to już wynik, który może łączyć pokolenia.

10 najczęściej pobieranych gier mobilnych w 2021 roku Subway Surfers (191 mln) Roblox (182 mln) Bridge Race (169 mln) Garena Free Fire - New Age (154 mln) Among Us (152 mln) Hair Challenge (138 mln) Join Clash (136 mln) Ball Pool (130 mln) Ludo King (125 mln) Candy Crush Saga (119 mln)

Najczęściej pobierane aplikacje zakupowe 2021

Jedyne zaskoczenia i zmiany czekają tylko wśród aplikacji zakupowych:

10 najchętniej pobieranych aplikacji zakupowych w 2021 roku: Shopee (203 mln) Shein (190 mln) Meesho (153 mln) Amazon Shopping (148 mln) Flipkart (93 mln) AliExpress (84 mln) Wish (72 mln) Pinduoduo (67,4 mln) Lazada (67,1 mln) Alibaba (62 mln)

Amazon spadł drastycznie, bo z pozycji lidera aż poniżej podium. Według autorów rankingu powodem może być tendencja do rozwoju platform e-commerce w stronę mediów społecznościowych. Takie możliwości wykorzystuje Meesho i Pinduoduo. Z drugiej strony sukces Shopee to efekt zdobywania nowego rynku. Aplikacja do niedawna skierowana przede wszystkim do odbiorców w Azji Południowo-Wschodniej, rozszerzyła w 2021 roku swoją ofertę na Amerykę Łacińską.

Jak bawiliśmy się w 2021 roku, czyli najchętniej pobierane aplikacje streamingowe, muzyczne i randkowe

Praktycznie żadnych zmian nie ma wsród aplikacji streamingowych, muzycznych i randkowych. W 2021 roku najchętniej pobierano Netfix, Spotify i Tindera.

10 najczęściej pobieranych aplikacji streamingowych 2021: Netfix (173 mln) YouTube (166 mln) Google Play Games (131 mln) Disney+ (126 mln) Amazon Prime Video (120 mln) YouTube Kids (91 mln) HBO Max (73 mln) Twitch (69 mln) Hotstar (56 mln) Pluto TV (54 mln)

10 najczęściej pobieranych aplikacji muzycznych 2021: Spotify (203 mln) Resso (85 mln) YouTubeMusic (79 mln) StarMaker (76 mln) Shazam (75 mln) SoundCloud (52 mln) Amazon Music (44 mln) Wynk Music (38,2 mln) Music Player (38 mln) JioSaavn (35 mln)

10 najczęściej pobieranych aplikacji randkowych 2021: Tinder (67 mln) Badoo (35 mln) Bumble (22 mln) Tantan (20 mln) CuteU (18 mln) Grindr (12 mln) Plenty of Fish (11,3 mln) Lamour (11,2 mln) Hinge (10 mln) Happn (9,9 mln)

Jedyną nowością względem 2020 roku to aplikacja Resso. Wśród oprogramowania do otwarzania muzyki znalazła się ona trzecim miejscu, chociaż dostępna jest zaledwie od 2019 roku i to tylko w Brazylii, Indonezji oraz Indiach.

Najczęściej pobierane aplikacje biznesowe (biurowe) i społecznościowe w 2021 roku

Najbardziej dyskusyjne są kategorie dotyczące aplikacji społecznościowych oraz biznesowych. Wydaje się, że brakuje im towarzystwa w postaci listy najpopularniejszych komunikatorów:

10 najczęśćiej pobieranych aplikacji społecznościowych 2021 TikTok (656 mln) Instagram (545 mln) Facebook (416 mln) WhatsApp (395 mln) Snapchat (327 mln) Twitter (171 mln) MX TakaTak (128 mln) Discord (121 mln) WeChat (109,4 mln) Josh (111 mln)

Analityków zaskakuje popularność MX TakaTak i Josh. Platformy te wywindowała blokada TikToka w Indiach z 2020 roku. Oceniany jako chwilowy trend okazał się bardziej trwały, a aplikacje kuszą kolejnych użytkowników. Dyskusyjnym jest jednak sam zestaw aplikacji branych pod uwagę. Skoro WhatsApp jest społecznościówką, to trudno zrozumieć, dlaczego nie został uwzględniony Telegram. Jego funkcjonalności są podobne, a zdobył więcej pobrań, niż Snapchat i Twitter.

Podobnie dyskusyjna jest lista najchętniej pobieranych aplikacji biznesowych.

10 najczęściej pobieranych aplikacji biznesowych (biurowych) 2021: Zoom (300 mln) Google Meet (192 mln) WhatsApp Business (143 mln) Microsoft Teams (141 mln) Adobe Acrobat Reader (67 mln) Microsoft Authenticator (42 mln) Linkedln (38 mln) Adobe Scan (33 mln) Webex Mettings (30 mln) Ding Talk (29 mln)

Najpopularniejsze aplikacje biznesowe nie odzwierciedlają jednej funkcjonalności i część z nich można uznawać za komunikatory. Nawet oczywisty Linkedln jest też aplikacją społecznościową. Jeśli nie ma jednego spójnego kryterium, to równie dobrze brakuje tutaj aplikacji do obsługi poczty elektronicznej, aplikacji graficznych, a moja praca straciłaby wiele bez Twittera.

Co jedliśmy i komu powieżaliśmy pieniądze w 2021 roku?

Mniej niejednoznacznych kandydatów znajdziemy w pozostałych kategoriach wytypowanych przez ekspertów Apptopii. Mimo to, tylko zagorzałych konserwatystów zachwyci fakt, że świat nadal najchętniej jada w McDonald's, płaci PayPalem i umie się znaleźć na właściwym miejscu dzięki Google Maps.

10 najczęściej pobieranych aplikacji do zamawiania jedzenia w 2021 roku: McDonald’s (116 mln) Uber Eats (72 mln) DoorDash (43 mln) Starbucks (30 mln) foodpanda (28 mln) Zomato (27 mln) Metuan Takeaway (26,7 mln) Domino’s (24 mln) Grab (23 mln) Too Good To Go (21 mln)

10 najczęściej pobieranych aplikacji transportowych i lokalizacyjnych 2021 Google Maps (106 mln) Uber (94 mln) Booking.com (63 mln) Google Earth (57 mln) Airbnb (44 mln) DiDi (27 mln) Bolt (25 mln) Lyft (23,3 mln) Where is my Train (32,1 mln) Grab (23 mln)

10 najchętniej pobieranych aplikacji płatniczych 2021: PayPal (106 mln) GooglePay (82 mln) PhonePe (79 mln) Alipay (68 mln) Cash App (57 mln) Paytm (37 mln) Venmo (31 mln) Zelle (17 mln) Western Union (12 mln) Remitly (5 mln)

10 najczęściej instalowanych aplikacji kryptowalutowych 2021: Binance (64 mln) Crypto.com (41 mln) Coinbase (40 mln) Trust (16 mln) eToro (8 mln) CoinbaseWallet (7.9 mln) CoinMarketCap (7,8 mln) CoinSwitch (7.6 mln) Voyager (6 mln) BtcTurk (4,8 mln)

Czy ranking najpopularniejszych aplikacji 2021 to najlepsze aplikacje, jakie zna świat?

Odczytując poszczególne wyniki, warto pamiętać o metodologii, jaką przyjęli twórcy rankingu najpopularniejszych aplikacji 2021 roku. Sugerując się ilościami nowych pobrań, uzyskali oni listę aplikacji, które są najbardziej atrakcyjne lub najlepiej oferowane. Nie dowiemy się z niego które są najchętniej używane lub najlepsze w swoich kategoriach.

Do zestawienia załapały się instalacje aplikacji, które rozczarowały użytkownika i zostały przez niego porzucone. Ranking jest też o tyle specyficzny, że ignoruje wiele popularnych aplikacji Apple i Google. Mają one bowiem inną drogę do użytkownika, niż przewidziana przez autorów zestawienia. Urządzenia mobilne są w nie wyposażane fabrycznie i nie jest wymagane ich pobranie ze Sklepu Play ani App Store.

Źródło: Apptopia