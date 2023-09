Apple może szykować coś dużego – jeśli potwierdzą się doniesienia z Korei Południowej, to iPhone 16 zostanie wyposażony w ekran nowego typu.

Już 12 września Apple zaprezentuje smartfony iPhone 15 z Dynamic Island, jeszcze lepszymi aparatami, dodatkowym przyciskiem i portem USB-C zamiast Lightninga. Najbardziej wypasione modele mogą w dodatku mieć tytanowe obudowy – lżejsze, a przy tym bardziej wytrzymałe.

Tymczasem już teraz pojawiają się doniesienia na temat tego, czym amerykański producent może zachęcić do kupna kolejnej generacji. No właśnie – co takiego będzie miał iPhone 16?

Technologia Micro Lens w Apple iPhone 16

Według najświeższych doniesień – prosto z koreańskiego serwisu The Elec, iPhone 16 ma przynieść znaczącą zmianę w zakresie wyświetlacza, a mianowicie technologię Micro Lens, stanowiąca istotny dodatek do technologii OLED.

Rozwiązanie to polega na dodaniu do ekranu warstwy składającej się z tysięcy miniaturowych soczewek. Ich głównym zadaniem jest zapobieganie utratom światła, efektem zaś – znacznie wyższa jasność przy niezmienionym zużyciu energii.

Co naturalne, taka technologia może zostać wykorzystana również w osiągnięciu innego celu. Chodzi mianowicie o utrzymanie jasności na obecnym poziomie przy równoczesnej redukcji zapotrzebowania na energię.

Panele tego typu mają w swojej ofercie obaj koreańscy giganci: Samsung Display i LG Display. Ten pierwszy wykorzystuje je w smartfonach z serii Galaxy S, drugi natomiast w topowych telewizorach.

