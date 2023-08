Ile będzie kosztować iPhone 15? Tego dowiemy się 12 września na konferencji Wonderlust, podczas której prawdopodobnie zaprezentowane zostaną nowe smartfony marki Apple. Mówi się, że cena iPhone 15 będzie zabójcza, ale ile konkretnie zapłacić trzeba będzie za nowe iPhone'y?

Cena iPhone 15 i iPhone 15 Plus

Podobnie jak w poprzednim roku, 12 września podczas konferencji Wonderlust zaprezentowane zostać mają cztery nowe modele iPhone’ów. iPhone 15 oraz iPhone 15 Plus, a także iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max.

W przypadku dwóch pierwszych wymienionych modeli analitycy przewidują dwie duże zmiany. Pierwsza to rezygnacja z notcha na rzecz Dynamic Island, a druga to port USB-C zamiast Lightning.



Obie nowości będą dość znaczące dla użytkowników poprzednich generacji smartfonów nienależących do linii Pro. Pierwsza wymuszona jest przez przepisy Unii Europejskiej, ale pozwoli na pozbycie się części akcesoriów, które wykorzystywane są tylko wraz z iPhone’ami. Już niedługo korzystać będziemy tylko z przewodów z USB-C, na to przynajmniej wszyscy liczą.

Dynamic Island nie jest może póki co czymś porywającym, ale wszystko jest lepsze od nielubianego przez większość użytkowników notcha.

A ceny? Co ciekawe, przewiduje się, że mimo dwóch dość znaczących nowości, nie ulegną one zmianie. W poniższej tabeli przedstawiamy, ile prawdopodobnie kosztować będzie iPhone 15 oraz iPhone 15 Plus.

Cena iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max

Tutaj nie będzie już tak kolorowo. Zmiana ceny ma być dość znacząca, ale będzie ona usprawiedliwiona znacznie większą liczbą nowych funkcji. Modele serii Pro zyskać mają węższe ramki wokół ekranu oraz być może przyciski wykorzystujące technologię haptyczną, ale to dopiero początek zmian.

Zastosowany zostać ma układ Apple A17 Bionic, który wytwarzany będzie w 3-nanometrowym procesie technologicznym. Ma on być znacznie bardziej wydajny i energooszczędny niż jego poprzednik. Kolejną zmianą ma być wykorzystanie teleobiektywu z 6-krotnym zoomem optycznym. Oczywiście zamiast portu Lightning, w tym przypadku także pojawić ma się USB-C. Kilkukrotnie publikowane były także doniesienia o dwukrotnym zwiększeniu pojemności pamięci masowej. W takim przypadku podstawowe modele Pro miałyby 256 GB, a najdroższe aż 2 TB.



W lipcu w amerykańskim serwisie Bloomberg napisano, że cena tegorocznych modeli Pro ulegnie zwiększeniu. Wcześniej wspominał o tym także znany w branży analityk Jeff Pu. Po przeanalizowaniu wszystkich doniesień na temat cen można dojść do wniosku, że większość z nich jest zgodna. Cena iPhone’ów 15 serii Pro może być wyższa o co najmniej 100, a co najwyżej o 200 dolarów niż w przypadku bieżącej generacji.

Na podstawie tych doniesień opracowaliśmy tabelę z prawdopodobnymi, szacowanymi cenami tych smartfonów. Oszacowane zostały one na podstawie wspomnianych plotek oraz obecnych cen iPhone’ów 14 serii Pro w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Ze względu na dużą zmienność nie uwzględniliśmy obowiązującego w USA podatku od sprzedaży (sales tax).

Podane kwoty, o ile w ogóle zbliżone są do cen nowych iPhone’ów, zostaną na pewno zaokrąglone w stylu Apple. Tak więc najtańszy iPhone 15 Pro może kosztować 7199 złotych, a nie 7150 złotych, a najdroższy model Pro Max (przyjmując najbardziej pesymistyczny scenariusz) 11999 złotych.

