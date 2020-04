Apple Music nie jest już przywiązane do aplikacji. Teraz z usługi skorzystamy także z poziomu przeglądarki internetowej, przypominamy więc, jak w ogóle prezentuje się jej oferta.

Apple Music w przeglądarce wreszcie działa

Wielu z was może zastanawiać się czy lepiej wybrać Spotify czy Tidal. Dlaczego jednak ograniczać wybór do tych dwóch platform? Warto też wziąć pod uwagę usługę Apple Music, szczególnie że teraz jest wreszcie dostępna także z poziomu przeglądarki, a nie tylko w aplikacji. Interfejs wersji WWW wygląda bardzo podobnie do tego, jaki znamy z programu na macOS, więc można tylko przyklasnąć.

Na początek przypomnijmy, że…

Apple Music to:

ponad 60 milionów utworów do słuchania bez limitów,

do słuchania bez limitów, teksty piosenek i materiały wideo na wyłączność,

stacje radiowe z całego świata na żywo,

z całego świata na żywo, możliwość pobierania i słuchania muzyki offline ,

, własne listy odtwarzania i spersonalizowane rekomendacje ,

, możliwość śledzenia aktywności swoich znajomych

oraz – oczywiście – brak jakichkolwiek reklam.

Ile kosztuje Apple Music? Cóż, to zależy

Podstawowy pakiet Apple Music kosztuje 19,99 zł miesięcznie i jest kierowany do pojedynczych użytkowników. Jeśli jednak jesteś studentką lub studentem, to możesz korzystać z usługi za połowę tej kwoty (9,99 zł). Oprócz tego do wyboru mamy jeszcze zestaw rodzinny dla maksymalnie sześciu osób mieszkających pod jednym dachem – kosztuje 29,99 zł, więc jeśli faktycznie zrzucałaby się szóstka, to wychodzi zaledwie po „piątce” na głowę.

Dobra wiadomość jest taka, że nie musisz od razu płacić, bo najpierw przysługuje ci bezpłatny test. W Apple Music okres próbny trwa aż 3 miesiące, więc masz nawet więcej czasu niż potrzeba, by wyrobić sobie zdanie i mieć pewność co do tego, czy warto wydać na tę usługę swoje pieniądze.

Abonament kosztuje tyle, co u konkurencji, a biblioteka utworów jest równie obszerna. Według mnie więc oferta Apple Music wygląda przyzwoicie i teraz – gdy usługa bez problemu działa w przeglądarce – jest to opcja, którą jak najbardziej warto rozważyć. Nie bez powodu zresztą serwis giganta z nadgryzionym jabłkiem w logo zajmuje drugie miejsce w rankingu popularności, przegrywając jedynie ze Spotify.

Źródło: Apple Insider, MSPowerUser, Apple, informacja własna

Czytaj dalej o streamingu muzyki: