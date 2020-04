Muzyka z gier – tak jak ta z filmów – potrafi zachwycić i ma w sobie olbrzymi ładunek emocji. Hity studia Valve mają bardzo dobre soundtracki i od teraz możemy ich słuchać w każdym miejscu i o każdej porze – na Spotify.

Przeżyj to jeszcze raz – muzyka z gier Valve do odsłuchu na Spotify

W swojej ponad dwudziestoletniej historii studio Valve dało nam wiele świetnych gier. Zachwycały i wciąż zachwycają tak samą rozgrywką, jak i klimatem, a na to ostatnie spory wpływ ma muzyka. Teraz utwory z największych hitów amerykańskiego producenta trafiły na Spotify, dzięki czemu możemy się nimi delektować także poza grami, przypominając sobie niezwykłe sceny, w których braliśmy udział, sterując wirtualnymi bohaterami.

Poszukajcie Valve Studio Orchestra w serwisie Spotify, a waszym oczom ukaże się dyskografia wypełniona albumami ze ścieżkami dźwiękowymi do najważniejszych gier tego producenta. Na razie dostępne są dwa soundtracki – do wieloosobowej strzelanki Team Fortress 2 oraz szalenie popularnej reprezentantki gatunku MOBA, Dota 2. Spodziewamy się, że już wkrótce dołączy do nich muzyka z serii Left 4 Dead czy Counter-Strike.

Najlepsza muzyka z gier na Spotify – jest tego dużo. A nawet więcej

Muzyki na Spotify można słuchać za darmo, ale musicie się wtedy spodziewać reklam. Oczywiście żadne spoty nie zakłócą wam odsłuchu, jeśli (jak ponad 124 miliony osób na całym świecie) macie wykupiony pakiet Premium. A warto go kupić także wtedy, gdy szuka się soundtracków z gier. Valve nie jest bowiem pierwszym producentem, który udostępnia swoje muzyczne dzieła…

W bibliotece Spotify znajdziecie na przykład muzykę z gier EA (w tym z Battlefieldów, NFS-ów, Mass Effect, Titanfall, Dragon Age, The Sims czy Command & Conquer), produkcji Sony (między innymi Bloodborne i The Last Guardian) oraz hitów Capcom (na czele z Resident Evil, MegaMan i Devil May Cry), a także soundtracki z takich tytułów jak World of Warcraft, kolejnych odsłon Call of Duty, Wolfensteina, Assassin’s Creed i wielu, wielu innych, nie wyłączając z tego grona Wiedźmina 3 (w postaci wspólnego albumu Marcina Przybyłowicza Mikołaja Stroińskiego i zespołu Percival).

Źródło: DualShockers, TechPowerUp, informacja własna

Czytaj dalej o grach: