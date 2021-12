iPady to zdaniem wielu najlepsze tablety na rynku. Znane są między innymi z długiego czasu pracy na baterii, solidnego wykonania, dobrej wydajności i trwającego wiele lat cyklu życia. W przyszłym roku firma Apple planuje aktualizację kilku modeli swoich tabletów.

Niedawno na rynku pojawiły się nowe modele podstawowego iPada oraz iPada mini. W przyszłym roku odświeżone zostać mają iPady Pro, iPady Air oraz wspomniane już najtańsze modele tabletów marki Apple.

Zacznijmy od podstawowego modelu. W tym przypadku nie wydarzy się raczej nic spektakularnego. Bardzo prawdopodobne jest, że jak co roku tablet wyposażony zostanie w nowszy układ. Tym razem będzie to A14, którzy wykorzystany został w iPhone’ach serii 12. Warto dodać, że jest on bardzo wydajny, więc możliwości najtańszego modelu iPada będą bardzo duże. Być może zmieni się jego wygląd i tablet przypominać będzie obecny model iPada Air.

Nowy iPad Air może zostać wyposażony w ekran OLED, ale jest to mało prawdopodobne. Do tej pory Apple nie korzystało z tej technologii w przypadku iPadów. Co więcej, nie jest to już nowe rozwiązanie i firma raczej nie zdecyduje się na wdrożenie technologii, która nie należy do najnowszych. Pozostaje więc mini-LED albo LCD, a wszystko wskazuje na to, że będzie to niestety ta druga opcja. Poza tym nowy Air otrzymać ma między innymi układ A15 oraz wsparcie dla sieci 5G.

Niewiele wiadomo na temat planów Apple dotyczących nowych iPadów Pro. Jedyne co do tej pory się na ten temat pojawiło to zmiana wyglądu oraz wsparcie dla bezprzewodowych ładowarek i akcesoriów MagSafe.

https://www.macrumors.com/2021/12/05/ipad-pro-ipad-air-5-and-ipad-10-2022/