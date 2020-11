Apple zaprezentowało film, który pokazuje jak przy pomocy iPhone’a 12 można malować światłem, nagrywać w slow motion i wykonywać ciekawe ujęcia przy wykorzystaniu m.in. wody i oleju.

Firma Apple udostępniła na YouTube nowy film „Codzienne eksperymenty”. Ma on na celu zaprezentowanie możliwości aparatu, który znajduje się w iPhone 12. Jakie eksperymenty warto przygotować, aby zrobić ciekawe zdjęcia?

„Everyday Experiments”, czyli tutorial od Apple

To nie pierwszy film tego typu nagrany przez Apple. Podobne powstały już w przeszłości i zyskały sporą popularność, a każdy prezentował możliwości iPhone’a w wyjątkowych sytuacjach. Jednak to pierwszy taki samouczek wypuszczony przez firmę, który ma ułatwić odtworzenie podobnych efektów we własnym zakresie.

Nowy film zatytuowany „Everyday Experiments” inspiruje i zachęca do kreatywnego wykorzystania swojego smartfona. Apple pokazuje jak w prosty sposób można stworzyć ciekawe zdjęcia i interesujące filmy. Wystarczy kilka przedmiotów, które praktycznie zawsze mamy w swoich domach.

Film przedstawia eksperymenty, które można przeprowadzić samodzielnie. To również świetny sposób na pomysłowe spędzenie wolnego czasu z dziećmi. Możemy zobaczyć jak wykonać interesujące nagrania w zwolnionym tempie, jak uzyskać przykuwający wzrok efekt mieszania różnych kolorów, a także przepis na malowanie światłem. Wystarczy kolorowy papier, balony wypełnione wodą, barwniki, olej, szklane butelki i jakieś świecące elementy. Warto przygotować również statyw lub miejsce na wyższej szafce, na której postawimy smartfona na podstawce.

Przetestujecie propozycje przedstawione przez Apple? A może znacie jeszcze inne pomysły i triki na ciekawe zdjęcia robione smartfonem? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Apple

