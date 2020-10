iPhone 12 ujrzał światło dzienne. Zgodnie z przypuszczeniami producent przygotował aż 4 wersje, wszystkimi pochwalił się za jednym zamachem.

iPhone 12 po premierze

Jak co roku nowy smartfon Apple był obiektem wielu przecieków. Również teraz okazały się one trafne, a tym samym można już bez cienia wątpliwości twierdzić, że Apple nie oszczędzało na ilości. Zobaczyliśmy bowiem aż 4 wersje - to iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro oraz iPhone 12 Pro Max.

Co z jakością? Powinno być dobrze, przynajmniej jeśli mowa o jakości wykonania, bo cokolwiek o Apple mówić w tym przypadku z reguły zbiera pochwały. Podobnie jak w odniesieniu do oprogramowania oraz wydajności. Więcej skrajnych komentarzy może budzić chociażby stylistyka. Wszystkie wersje są do siebie podobne (najbardziej w parach iPhone12 mini i iPhone 12 oraz iPhone 12 Pro i iPhone 12 Pro Max) i raczej nie przyniosły większej rewolucji. Trudno bowiem uznać za to dodatkową (niebieską) wersję kolorystyczną. Wszystkie wersje iPhone'a 12 mają szerokie notche i charakterystyczne, duże wyspy z aparatami. Cała konstrukcja ma teraz mniej opływowe kształty i można dostrzec nieco odchudzone ramki wokół wyświetlaczy.

Te, dzięki Ceramic Shield, mają być odporniejsze na zarysowania. iPhone12 mini i iPhone 12 mają obudowy ze szkła oraz aluminiowe krawędzie, iPhone 12 Pro i iPhone 12 Pro Max również ze szkła, ale matowego oraz krawędzie ze stali nierdzewnej. Wszystkie konstrukcje zabiezpieczono zgodnie z normą IP68.

5G i A14 Bionic, iPhone 12 to przede wszystkim szybkość

Jeśli konferencja i prezentacja nowego smartfona miała rozpocząć się od mocnego uderzenia to zdaniem producenta jest nim wprowadzenie obsługi sieci 5G. Poświęcono temu bardzo dużo czasu, opowiadając o przewagach względem 4G LTE i odpowiedniemu przygotowaniu iOS pod kątem dbałości o zużycie energii przez sieci 5G. Trudno jednak oceniać, dla ilu użytkowników właśnie ta cecha okaże się najbardziej kusząca.

Nie wypada za to mieć jakichkolwiek zastrzeżeń związanych z nowym procesorem. A14 Bionic to wedle zapowiedzi najwydajniejszy procesor jaki kiedykolwiek znalazł się w smartfonach i można śmiało zaryzykować stwierdzenia, że Apple nie mija się tutaj z prawdą.

Został wykonany w 5nm procesie technologicznym i trafił do wszystkich czterech wersji smartfona.

MagSafe i brak ładowarki w zestawie

Istotna nowość, przynajmniej wedle producenta, to także MagSafe. O czym mowa? O rozwiązaniu, które ma w zamyśle pozwalać na łatwe przymocowanie bezprzewodowej ładowarki czy gadżetu, takiego jak np. etui na karty.

Kto wie czy więcej komentarzy nie wywoła jednak oczekiwana zapowiedź rezygnacji z dodawania ładowarki do zestawu. Apple motywuje to względami ekologicznymi. W pudełku będzie tylko smartfon i przewód USB-C na Lightning.

Specyfikacja iPhone 12, smartfona w czterech rozmiarach

Czym różnią się poszczególne warianty jeśli chodzi o parametry techniczne? Przede wszystkim wielkościami ekranów oraz ich rozdzielczościami, a także aparatami fotograficznymi. Dwa tańsze warianty mają obiektywy ultraszeroko­kątny i szeroko­kątny, dwa droższe dodatkowo teleobiektyw i skaner LIDAR.

iPhone 12 mini z 5,4-calowym ekranem OLED 2340 x 1080 pikseli i aparatem 12 Mpix + 12 Mpix, 2-krotny zoom optyczny

iPhone 12 z 6,1-calowym ekranem OLED 2532 x 1170 pikseli i aparatem 12 Mpix + 12 Mpix, 2-krotny zoom optyczny

iPhone 12 Pro z 6,1-calowym ekranem OLED 2532 x 1170 pikseli i potrójnym aparatem 12 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix z LIDAR, 4-krotny zoom optyczny

iPhone 12 Pro Max 6,7-calowym ekranem OLED 2778 x 1284 pikseli i potrójnym aparatem 12 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix z LIDAR, 5-krotny zoom optyczny, system OIS z automatyczną stabilizacją matrycy

Niestety, zgodnie z przeciekami Apple nie zdecydowało się na wyższe częstotliwości odświeżania - pozostawiono 60 Hz wybierając kosztem tego obsługę sieci 5G. Różnice obejmą pewnie także zasoby pamięci RAM i pojemności baterii, ale tym Apple nigdy się nie chwali. Ładowanie we wszystkich przypadkach będzie mogło odbywać się bezprzewodowo z maksymalną prędkością 15W.

iPhone 12 w sprzedaży. Termin zależy od wariantu

Zgodnie z przypuszczeniami zobaczyliśmy dziś wszystkie smartfonowe nowości Apple, ale sprzedaż tym razem nie wystartuje jednocześnie. Poniżej szczegóły.

iPhone 12 mini - przedsprzedaż od 6 listopada, ceny od 3599 złotych

iPhone 12 - przedsprzedaż od 16 października, ceny od 4199 złotych

iPhone 12 Pro - przedsprzedaż od 16 października, ceny od 5199 złotych

iPhone 12 Pro Max - przedsprzedaż od 6 listopada, ceny od 5699 złotych

Źródło: Apple

