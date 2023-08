W sieci pojawiły się doniesienia o tym, że wraz z wprowadzeniem portu USB-C iPhone’y otrzymają możliwość szybkiego ładownia z wykorzystaniem zasilaczy o mocy 35 watów. To nadal lata świetlne za konkurencją.

Średnio szybkie ładowanie w nowych iPhone’ach

Na oficjalnej stronie wsparcia technicznego Apple przeczytać można, że w trybie szybkiego ładowania baterię iPhone’a 8 i nowszego naładować można do 50% w w ciągu około 30 minut. Potrzebny jest jednak do tego zasilacz USB-C marki Apple o mocy co najmniej 18 watów lub zasilacz USB-C innej firmy zgodny ze specyfikacją USB Power Delivery.



Zasilacz z dwoma portami USB-C o mocy 35 W

Z testów przeprowadzonych jakiś czas temu przez redaktorów chińskiego serwisu Chongdiantou wynika, że iPhone 14 i 14 Plus wykorzystuje podczas ładowania maksymalnie około 27 watów, a iPhone 14 Pro i iPhone 14 Pro Max nieco więcej, bo niemal 30 watów.

Obecnie optymalnym jest zatem zakup zasilacza o mocy 30 watów. Wzrost do 35 watów skróci nieco czas ładowania. A jeśli planujecie już teraz kupić ładowarkę do swojego iPhone’a to najlepszym wyborem będzie zasilacz Apple z dwoma portami USB-C o mocy 35 W lub odpowiadający mu innej marki.

A jak wygląda to u konkurencji?

Szybkie ładowanie zasilaczem o mocy 35 watów brzmi jak żart dla użytkowników smartfonów z Androidem. Wystarczy wspomnieć o takich modelach jak Huawei Nova 10 Pro, Motorola Edge 30 Ultra, realme GT Neo 3 czy Infinix Zero Ultra, w przypadku których ładowanie może odbywać się z mocą wynoszącą odpowiednio 100, 125, 150 i 180 watów.

Źródło: 9To5Mac