Podpowiadamy jak zainstalować iOS 17 Public Beta. Sprawdziliśmy też jakie funkcje kryje w sobie najnowszy system operacyjny dla smartfonów marki Apple. Opisujemy najlepsze funkcje iOS 17 żebyście Wy nie musieli ich testować. Instalacja wersji beta jest nieco ryzykowna.

iOS 17 - najlepsze funkcje

System iOS 17 zaprezentowany został podczas inauguracji tegorocznej konferencji WWDC, na której mieliśmy okazję gościć. To, że firma Apple pokaże nowe wersje swoich systemów operacyjnych nie było dla nikogo zaskoczeniem. Poza wspomnianym już iOS 17, zobaczylismy między innymi także iPadOS 17, macOS Sonoma oraz watchOS 10. Jednak największą niespodzianką były chyba gogle Apple Vision Pro.

My jednak zajmiemy się systemem operacyjnym, który przeznaczony jest dla smartfonów marki Apple. Najpierw pokażemy Wam jak zainstalować iOS 17 beta, a następnie opiszemy kilka najciekawszych nowości, które zaimplementowane zostały w tym systemie.

iOS 17 beta - jak pobrać?

Instalacja systemu iOS w wersji public beta jest, wbrew pozorom, bardzo łatwa. Zanim jednak zaczniemy, to należy pamiętać, że przed taką operacją warto wykonać kopię zapasową swojego telefonu.

Warunkiem koniecznym jest zainstalowany na iPhonie system iOS w wersji 16.4 lub nowszej. Kolejna sprawa to rejestracja profilu Apple ID w programie beta testów, którą należy przeprowadzić na stronie Apple, najlepiej za pomocą iPhone’a, na którym instalowana będzie wersja beta systemu operacyjnego.

W tym celu należy na wspomnianej wyżej stronie stuknąć w "Sign up", a następnie wpisać dane logowania do swojego konta Apple ID. Teraz należy zaakceptować warunki programu Beta Software Program, a następie wybrać "iOS" i poniżej stuknąć w "enroll your iOS device". Kolejnym krokiem jest ponowne zalogowanie się do konta Apple ID na ekranie "Uaktualnienia beta" w systemowych Ustawieniach, gdzie zostaniemy automatycznie przekierowani.

Po zalogowaniu, we wspomnianym oknie pojawią się nowe pozycje. Należy stuknąć w iOS 17 Public Beta, a następnie wrócić do ekranu "Uaktualnienia" i postępować tak jak w przypadku instalacji każdej innej wersji systemu iOS.

Nowe funkcje w iOS 17

Poniżej przedstawiamy najlepsze funkcje iOS 17. Lista nowości jest oczywiście bardzo długa, ale my skupiliśmy się na tych, które najbardziej nam się spodobały.

Zdjęcie i plakat kontaktu

W nowym systemie iOS w aplikacji Kontakty można stworzyć spersonalizowaną etykietę kontaktu. Do wyboru mamy zarówno kolor tła oraz zdjęcie, memoji lub monogram, czyli inicjały. Całość wygląda bardzo estetycznie.

Łatwe wysyłanie multimediów przez iMessage

Aby wysłać to, co wysyłamy najczęściej wystarczy w aplikacji Wiadomości stuknąć w znajdujący się po lewej stronie znak plus.

Wyświetlą się wówczas aplikacje, z których korzystamy w w tych okolicznościach najczęściej, na przykład Zdjęcia, wiadomości audio czy bieżące położenie.

Filtry wyszukiwania w iMessage

Wystarczy machnąć w dół na głównej liście wiadomości, aby otworzyć pasek wyszukiwania, dzięki któremu z łatwością odnajdziemy wyszukiwane przez nas treści. W wynikach otrzymujemy między innymi wiadomości od osoby, której nazwa lub fragment nazwy odpowiada wyszukiwanemu ciągowi znaków, multimedia otrzymane od tych osób oraz wiadomości z danym ciągiem znaków.

Tryb Stan gotowości

Aby uruchomić tryb Stan gotowości wystarczy podłączyć iPhone’a do ładowania, zablokować ekran oraz ustawić go w pozycji poziomej i pod odpowiednim kątem (smartfon nie może leżeć). Wyświetli się ekran, na którym domyślnie widać dwa widżety, na przykład duży zegar z bieżącą godziną, bieżącą datę, kalendarz czy listę przypomnień.

Po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego z nich, a następnie odblokowaniu telefonu, wyświetli się lista sugerowanych widżetów, które mogą wyświetlać się w tym trybie. Możliwości jest naprawdę wiele.

Interaktywne widżety

Aby dodać widżet do ekranu początkowego wystarczy przytrzymać palcem w miejscu, gdzie nie znajduje się ikona aplikacji, a w lewym głównym rogu pojawi się znak plus. Po stuknięciu w niego pojawi się cała lista widżetów, z których można skorzystać. Interaktywne widżety umożliwiają sterowanie aplikacją, z którą są związane, na przykład odtwarzanie czy wstrzymywanie piosenek z Apple Music.

Aplikacja Dziennik

Nowe narzędzie służące na przykład do zapisywania wspomnień, tak jak pamiętniki, z których młodzież korzystała w latach 90. ubiegłego stulecia. Niestety nie jest ona dostępna w pierwszej wersji beta systemu iOS 17.

Funkcja podpowiadania tekstu w Wiadomościach

To nic nadzwyczajnego, ale w iOS 17 dostępna będzie ona dla języka polskiego. Znacznie przyspiesza to pisanie wiadomości.

Profile w Safari

Profile przeglądania w Safari umożliwiają między innymi tworzenie odrębnych historii przeglądania, instalowanie rozszerzeń w ramach poszczególnych profili, tworzenie grup kart oraz list ulubionych stron. Aby utworzyć profil należy wejść w Ustawienia, a następnie z listy aplikacji wybrać Safari.

Aby przełączać między profilami wystarczy otworzyć przeglądarkę, a następie stuknąć w ikonę znajdującą się w prawym dolnym rogu. Przełączanie między profilami możliwe jest po stuknięciu w ikonę popiersia.

Przeglądanie map w trybie offline

Funkcja od dawna dostępna między innymi w Google Maps będzie działać w systemowej aplikacji Mapy. Aby pobrać mapę i przeglądać ją bez dostępu do Internetu należy w aplikacji Mapy stuknąć w swojego awatara.

Następnie wybrać „Pobrane mapy” i „Pobierz nową mapę”.

Nowości w aplikacji Zdrowie

W iOS 17 dodano funkcje związane z monitorowaniem zdrowia psychicznego. Można na przykład rejestrować swoje odczucia, a jeśli będziemy chcieli, to aplikacja będzie nam o tym systematycznie przypominać.

Są nawet ankiety, po wypełnieniu których określone zostanie ryzyko depresji lub zaburzeń lękowych. Wyniki w formacie pdf przesłać można na przykład lekarzowi.

Czy warto instalować iOS 17?

Zawsze warto instalować nowe wersje systemów operacyjnych. Każda kolejna iteracja, poza nowymi funkcjami, oferuje także poprawki dotyczące wcześniej występujących błędów oraz kwestii bezpieczeństwa.

Warto jeszcze dodać, że nieco inaczej jest z wersjami beta, ponieważ jest to testowe oprogramowanie. Zalecamy instalację na zapasowym telefonie aby uniknąć ryzyka związanego z wystąpieniem ewentualnych błędów. A jeśli już zdecydujecie się na instalację na swoim głównym urządzeniu, to jeszcze raz przypominamy o wykonaniu zapasowej kopii danych przed taką operacją.

Dajcie znać w komentarzach jakie funkcje iOS 17 podobają się Wam najbardziej.