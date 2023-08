Film Barbie zdobył serca widzów na całym świecie. Osoby, które wybierają się na seans do kina stylizują się, używając sporo różowego koloru i chwalą się tym w mediach społecznościowych. Nawet firma Apple planuje ponowne wprowadzenie różowych urządzeń.

Apple znowu polubiło róż

W sieci pojawiły się doniesienia o tym, że nowe produkty firmy Apple dostępne będą w różowym wariancie kolorystycznym. Oczywiście nie chodzi o wszystkie nowe urządzenia. Według doniesień w takim kolorze kupić będzie można tegoroczny model zegarka Apple Watch oraz iPhone’a.

Różowy iPhone 15

W lutym tego roku opublikowano informacje o tym, że tegoroczne modele iPhone’ów dostępne będą w nowych wariantach kolorystycznych. Smartfony serii Pro kupić będzie można między innymi z obudową w kolorze ciemnoczerwonym, zbliżonym do bordowego. Poza tym, w ofercie mają pozostać standardowe kolory - złoty, srebrny, a także gwiezdna czerń. Bordowy zastąpi zatem głęboką purpurę.



Kolor bordowy, w którym mogą być dostępne iPhone'y 15 serii Pro (kod HEX #410D0D)

Tańsze modele dostępne będą w dwóch nowych wersjach - ciemnoróżowym oraz jasnoniebieskim. W tym przypadku dostępne będą także tradycyjne kolory - północ, księżycowa poświata oraz czerwony.



Kolory różowy (kod HEX #CE3В6C) oraz niebieski (kod HEX #ODB1E2), w których mogą być dostępne iPhone'y 15

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat iPhone’ów 15 to zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem na ich temat.

Różowy Apple Watch Series 9

W przypadku zegarków w różowym kolorze nie będzie dostępny nowy Apple Watch Ultra. Mowa raczej o podstawowych modelach z aluminiową kopertą, które najprawdopodobniej nazwane zostaną jako Apple Watch Series 9. Takimi informacjami podzielił się użytkownik Twittera o pseudonimie ShrimpApplePro, który często publikuje plotki na temat nowych urządzeń marki Apple.

rozwiń

Tegoroczna generacja tych zegarków ma wyglądać tak samo jak ubiegłoroczne modele. Nie zmienią się nawet rozmiary kopert i wynosić będą 41 oraz 45 milimetrów.

Kolor różowy ma być dodatkowym wariantem poza dostępnymi obecnie kolorami: północ, księżycowa poświata, srebrny oraz czerwony. Ulubiony kolor Barbie nie będzie dostępny w przypadku zegarków z kopertą ze stali nierdzewnej. Tak jak obecnie dostępne będą trzy warianty - złoty, srebrny oraz mocny grafit.

Kiedy premiera Apple Watch Series 9? Wszystko wskazuje na to, że nowe zegarki pojawią się już we wrześniu tego roku, podobnie zresztą jak nowe iPhone'y. Warto wspomnieć, że Mark Gurman z serwisu Bloomberg twierdzi, że wyposażone zostaną one w układ Apple A15 Bionic, który po raz pierwszy wykorzystany został w iPhone’ach serii 13, ale wydaje się to mało prawdopodobne.

Źródło: 9To5Mac, MacRumors