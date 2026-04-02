Apple obniża ceny. Studio Display XDR teraz tańszy o ponad tysiaka

W czasach, gdy ceny elektroniki rosną jak szalone, Apple zaskakuje – zaledwie kilka tygodni po premierze obniża cenę monitora Studio Display XDR. Teraz profesjonalny ekran premium jest tańszy o ponad tysiąc złotych, kusząc grafików i filmowców.

Na początku marca Apple wprowadziło odświeżone wersje swoich 27-calowych monitorów Studio Display. W ofercie pojawiły się dwa modele: klasyczne Studio Display oraz bardziej zaawansowane Studio Display XDR. Standardowy ekran zachował rozdzielczość 5K i częstotliwość odświeżania 60 Hz, ale zyskał nową kamerę Center Stage, ulepszone głośniki i mikrofony oraz porty Thunderbolt 5, które pozwalają na łatwiejsze podłączanie akcesoriów i innych monitorów.

Z kolei Studio Display XDR to propozycja dla profesjonalistów. Ekran 5K Retina XDR z technologią mini-LED oferuje jasność 2000 nitów, kontrast 1 000 000:1 i obsługę HDR bez typowego „bloomingu”. Model XDR obsługuje także przestrzeń kolorów Adobe RGB i P3, odświeżanie 120 Hz z Adaptive Sync oraz tryb DICOM dla zastosowań medycznych. Pod względem funkcji dodatkowych – kamery, mikrofonów i dźwięku przestrzennego – oba monitory są bardzo podobne, ale XDR zapewnia wyraźnie wyższy standard wizualny i większe możliwości regulacji.

Studio Display XDR taniej o ponad tysiąc złotych

Początkowo Studio Display XDR wyceniono na 14 999 zł w wersji podstawowej i 16 299 zł ze szkłem nanostrukturalnym. Apple postanowiło obniżyć ceny: teraz zwykła wersja kosztuje 13 299 zł, a wariant ze szkłem nanostrukturalnym – 14 599 zł. Oznacza to spadek cen odpowiednio o ok. 11 proc. i 10,5 proc.

Warto zaznaczyć, że cena standardowego Studio Display pozostała bez zmian, więc dla większości użytkowników codzienna praca nie wymaga dodatkowych wydatków. Dla profesjonalistów poszukujących maksymalnej jakości obrazu obniżka XDR może być zachętą do wejścia w świat monitorów klasy premium.