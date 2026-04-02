Producenci biją na alarm: ceny elektroniki szybują w górę

Globalny kryzys w elektronice przyspiesza: wojna w Iranie, boom AI i ograniczenia produkcji podnoszą ceny chipów, PC, pamięci i nawet plastikowych opakowań. Rok 2026 zapowiada się jako czas rekordowej inflacji w technologii.

Ceny elektroniki na całym świecie rosną w tempie, które zaczyna niepokoić nie tylko zwykłych konsumentów, ale i producentów. Jak informuje Nikkei Asia, przyczyną jest wyjątkowe nawarstwienie kilku zjawisk: napięcia geopolityczne, boom na sztuczną inteligencję oraz ograniczona przepustowość fabryk. Efekt? Drożeje praktycznie wszystko – od układów scalonych po plastikowe opakowania.

Wojna, AI i ograniczenia produkcji

Konflikt na Bliskim Wschodzie, w tym wojna w Iranie, wpływa na ceny surowców i transportu. Jednocześnie rosnące zapotrzebowanie na technologie AI powoduje ogromną presję na producentów chipów i komponentów. To połączenie prowadzi do sytuacji, w której firmy z całego świata – od USA po Chiny – masowo podnoszą ceny.

Menedżerowie odpowiedzialni za zakupy mówią wprost: niemal codziennie otrzymują informacje o podwyżkach i opóźnieniach. Jeszcze niedawno problemy dotyczyły głównie procesorów i pamięci, dziś obejmują niemal każdy element elektroniki.

Efekt domina w łańcuchu dostaw

Wzrost kosztów dotyka nawet podstawowych komponentów. Europejski producent chipów STMicroelectronics zapowiedział podwyżki, tłumacząc je rosnącymi kosztami energii, transportu oraz materiałów. Podobne decyzje podjęła japońska Murata Manufacturing, która musi płacić więcej za surowce takie jak srebro.

Co ciekawe, największe niedobory dotyczą często komponentów, o których przeciętny użytkownik nigdy nie słyszał. Specjalistyczne lasery czy zaawansowane płytki drukowane są dziś trudno dostępne, a czas oczekiwania na nie wydłużył się nawet z kilku tygodni do kilku miesięcy.

Problemy nie kończą się na produkcji. Koszty logistyki również gwałtownie rosną. Firmy transportowe, takie jak UPS, podnoszą ceny usług, a ceny ropy utrzymują się powyżej 100 dolarów za baryłkę. Do tego dochodzą rekordowe ceny metali, takich jak miedź czy aluminium – kluczowych dla elektroniki.

Według branżowych badań większość firm wskazuje właśnie rosnące koszty zakupu surowców jako największe wyzwanie w 2026 r.

Komputery i elektronika coraz droższe

Zmiany już są widoczne dla konsumentów. W ciągu ostatnich miesięcy ceny pamięci RAM wzrosły kilkukrotnie, co bezpośrednio przekłada się na ceny komputerów i laptopów. Nowe modele komputerów, zwłaszcza tych zaprojektowanych pod AI, są znacznie droższe niż ich poprzednicy. Przykładowo ASUS zapowiada podwyżki cen nowych komputerów nawet o 25–30 proc. I wszystko wskazuje na to, że to dopiero początek.

Eksperci nie mają złudzeń: rok 2026 będzie okresem wysokiej inflacji w sektorze technologicznym. Rosną koszty energii, pracy i transportu, a zakłócenia w dostawach surowców tylko pogłębiają problem. Co więcej, skutki mogą wyjść poza branżę elektroniki. Jeśli sytuacja się utrzyma, drożeć będą także codzienne produkty – od opakowań po podstawowe artykuły gospodarstwa domowego.

W praktyce oznacza to jedno: globalny kryzys w łańcuchach dostaw elektroniki może wkrótce odczuć każdy z nas – nawet jeśli nie planujemy kupna nowego laptopa.

