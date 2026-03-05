Apple odświeża Studio Display. Kamera, głośniki, Thunderbolt 5 i… wciąż tylko 60 Hz
Apple odświeża swoje 27-calowe monitory Studio Display, wprowadzając kamerę Center Stage, ulepszone audio i porty Thunderbolt 5. Standardowy panel wciąż ma tylko 60 Hz, ale dla wielu użytkowników codzienna praca i będzie bardziej komfortowa.
Apple od lat kojarzy się z dopracowanymi ekranami, a poprzednie Studio Display już w 2021 r. zdobyło uznanie dzięki 27-calowej matrycy 5K i dobrym odwzorowaniu kolorów. Teraz producent poszedł o krok dalej, wprowadzając odświeżoną wersję monitora. Pojawiła się też lepsza wersja Studio Display XDR.
Ulepszony Studio Display nadal z ekranem 60 Hz
Nowy Studio Display wykorzystuje 27-calowy panel 5K o jasności 600 nitów, który nadal pracuje z odświeżaniem tylko 60 Hz – w dobie ekranów 120 Hz i wyższych może to być postrzegane jako ograniczenie.
Nowa wersja została jednak wyposażona w 12-megapikselową kamerę Center Stage z obsługą Desk View, trzy mikrofony studyjnej jakości oraz sześć głośników zapewniających głębsze basy i bardziej przestrzenny dźwięk.
Najważniejszą nowością jest wprowadzenie portów Thunderbolt 5. Dzięki nim możliwe jest łączenie w kaskadę do czterech wyświetlaczy lub podłączanie szybkich akcesoriów, przy jednoczesnym ładowaniu MacBooka Pro mocą do 96 W. Ekran dostępny jest ze standardowym lub opcjonalnym szkłem nanostrukturalnym oraz z regulowanym stojakiem, który ułatwia dopasowanie pozycji monitora do różnych warunków pracy.
Studio Display XDR – profesjonalna maszyna do pracy
Jeżeli Studio Display zaspokaja potrzeby większości użytkowników, Studio Display XDR to propozycja dla profesjonalistów, którzy wymagają maksimum od wyświetlacza. 27-calowa matryca 5K Retina XDR korzysta z mini-LED z ponad 2 000 strefami lokalnego przyciemniania, oferując aż jasność 2 000 nitów z obsługą HDR i kontrast 1 000 000:1. Takie parametry sprawiają, że HDR wygląda znacznie lepiej, bez typowego halo czy „bloomingu” wokół jasnych obiektów.
Dla grafików i filmowców ważna jest też pełna obsługa przestrzeni kolorów P3 i Adobe RGB, co ułatwia pracę przy druku, montażu wideo czy postprodukcji 3D. Wyświetlacz XDR obsługuje 120 Hz i Adaptive Sync, co sprawia, że ruch na ekranie jest płynny, a animacje i gry wyglądają naturalnie. Nowością jest także tryb DICOM dla radiologów – Apple po raz pierwszy wprowadza do swoich wyświetlaczy funkcje medyczne, choć kalibrator wymaga jeszcze zatwierdzenia FDA.
Podobnie jak standardowe Studio Display, XDR ma kamerę 12 MP z Desk View, mikrofony i system audio Spatial Audio oraz Thunderbolt 5 z możliwością ładowania MacBooka nawet mocą 140 W.
Porównanie Apple Studio Display i Studio Display XDR
Główna różnica między dwoma modelami leży w zakresie jasności, kontrastu i odwzorowaniu kolorów. Studio Display XDR oferuje funkcje potrzebne profesjonalistom zajmującym się HDR, drukiem i obrazowaniem medycznym, podczas gdy klasyczne Studio Display sprawdzi się w codziennej pracy i przy większości projektów kreatywnych. Oba modele zachowują minimalistyczny design Apple, ale XDR daje więcej możliwości regulacji i wyższy standard wizualny.
Pod względem łączności, oba ekrany korzystają z Thunderbolt 5, co w praktyce oznacza szybsze transfery, mniejszą liczbę kabli i łatwiejszą integrację w rozbudowanych konfiguracjach z wieloma monitorami.
|Specyfikacja
|Apple Studio Display
|Apple Studio Display XDR
|Rozmiar ekranu
|27″
|27″
|Typ wyświetlacza
|Retina
|Retina XDR
|Rozdzielczość
|5120 × 2880 px
|5120 × 2880 px
|PPI
|218
|218
|Częstotliwość odświeżania
|60 Hz
|120 Hz, synchronizacja adaptacyjna
|Technologia podświetlenia
|LED
|mini-LED, 2304 strefy przyciemniania
|Jasność
|600 nitów
|1000 nitów SDR, 2000 nitów HDR
|Odwzorowanie kolorów
|P3
|P3 i Adobe RGB
|Funkcje dodatkowe
|True Tone, powłoka antyodblaskowa, opcjonalne szkło nanostrukturalne
|True Tone, powłoka antyodblaskowa, opcjonalne szkło nanostrukturalne
|Kamera
|Center Stage 12 MP
|Center Stage 12 MP
|Mikrofony
|Układ trzech mikrofonów klasy studyjnej
|Układ trzech mikrofonów klasy studyjnej
|Głośniki
|System sześciu głośników z dźwiękiem przestrzennym
|System sześciu głośników z dźwiękiem przestrzennym
|Porty
|1× Thunderbolt 5 (upstream),
1× Thunderbolt 5 (downstream),
2× USB‑C
|1× Thunderbolt 5 (upstream),
1× Thunderbolt 5 (downstream),
2× USB‑C
|Podstawka / uchwyt
|Podstawka z regulacją pochylenia (w zestawie), opcjonalny uchwyt VESA
|Podstawka z regulacją pochylenia i wysokości (w zestawie), opcjonalny uchwyt VESA
Nowe monitory Apple mają trafić do sprzedaży 11 marca – podstawowa wersja Studio Display została wyceniona na 7499 zł lub 8799 zł ze szkłem nanostrukturalnym (+dodatkowe 1700 zł za podstawę z możliwością regulacji wysokości i pochylenia), a Studio Display XDR to koszt 14 999 zł w wersji podstawowej i 16 299 zł ze szkłem nanostrukturalnym. Już można składać zamówienia przedsprzedażowe
Komentarze0
Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!