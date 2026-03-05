Apple odświeża swoje 27-calowe monitory Studio Display, wprowadzając kamerę Center Stage, ulepszone audio i porty Thunderbolt 5. Standardowy panel wciąż ma tylko 60 Hz, ale dla wielu użytkowników codzienna praca i będzie bardziej komfortowa.

Apple od lat kojarzy się z dopracowanymi ekranami, a poprzednie Studio Display już w 2021 r. zdobyło uznanie dzięki 27-calowej matrycy 5K i dobrym odwzorowaniu kolorów. Teraz producent poszedł o krok dalej, wprowadzając odświeżoną wersję monitora. Pojawiła się też lepsza wersja Studio Display XDR.

Ulepszony Studio Display nadal z ekranem 60 Hz

Nowy Studio Display wykorzystuje 27-calowy panel 5K o jasności 600 nitów, który nadal pracuje z odświeżaniem tylko 60 Hz – w dobie ekranów 120 Hz i wyższych może to być postrzegane jako ograniczenie.

Nowa wersja została jednak wyposażona w 12-megapikselową kamerę Center Stage z obsługą Desk View, trzy mikrofony studyjnej jakości oraz sześć głośników zapewniających głębsze basy i bardziej przestrzenny dźwięk.

Najważniejszą nowością jest wprowadzenie portów Thunderbolt 5. Dzięki nim możliwe jest łączenie w kaskadę do czterech wyświetlaczy lub podłączanie szybkich akcesoriów, przy jednoczesnym ładowaniu MacBooka Pro mocą do 96 W. Ekran dostępny jest ze standardowym lub opcjonalnym szkłem nanostrukturalnym oraz z regulowanym stojakiem, który ułatwia dopasowanie pozycji monitora do różnych warunków pracy.

Studio Display XDR – profesjonalna maszyna do pracy

Jeżeli Studio Display zaspokaja potrzeby większości użytkowników, Studio Display XDR to propozycja dla profesjonalistów, którzy wymagają maksimum od wyświetlacza. 27-calowa matryca 5K Retina XDR korzysta z mini-LED z ponad 2 000 strefami lokalnego przyciemniania, oferując aż jasność 2 000 nitów z obsługą HDR i kontrast 1 000 000:1. Takie parametry sprawiają, że HDR wygląda znacznie lepiej, bez typowego halo czy „bloomingu” wokół jasnych obiektów.

Dla grafików i filmowców ważna jest też pełna obsługa przestrzeni kolorów P3 i Adobe RGB, co ułatwia pracę przy druku, montażu wideo czy postprodukcji 3D. Wyświetlacz XDR obsługuje 120 Hz i Adaptive Sync, co sprawia, że ruch na ekranie jest płynny, a animacje i gry wyglądają naturalnie. Nowością jest także tryb DICOM dla radiologów – Apple po raz pierwszy wprowadza do swoich wyświetlaczy funkcje medyczne, choć kalibrator wymaga jeszcze zatwierdzenia FDA.

Podobnie jak standardowe Studio Display, XDR ma kamerę 12 MP z Desk View, mikrofony i system audio Spatial Audio oraz Thunderbolt 5 z możliwością ładowania MacBooka nawet mocą 140 W.

Porównanie Apple Studio Display i Studio Display XDR

Główna różnica między dwoma modelami leży w zakresie jasności, kontrastu i odwzorowaniu kolorów. Studio Display XDR oferuje funkcje potrzebne profesjonalistom zajmującym się HDR, drukiem i obrazowaniem medycznym, podczas gdy klasyczne Studio Display sprawdzi się w codziennej pracy i przy większości projektów kreatywnych. Oba modele zachowują minimalistyczny design Apple, ale XDR daje więcej możliwości regulacji i wyższy standard wizualny.

Pod względem łączności, oba ekrany korzystają z Thunderbolt 5, co w praktyce oznacza szybsze transfery, mniejszą liczbę kabli i łatwiejszą integrację w rozbudowanych konfiguracjach z wieloma monitorami.

Specyfikacja Apple Studio Display Apple Studio Display XDR Rozmiar ekranu 27″ 27″ Typ wyświetlacza Retina Retina XDR Rozdzielczość 5120 × 2880 px 5120 × 2880 px PPI 218 218 Częstotliwość odświeżania 60 Hz 120 Hz, synchronizacja adaptacyjna Technologia podświetlenia LED mini-LED, 2304 strefy przyciemniania Jasność 600 nitów 1000 nitów SDR, 2000 nitów HDR Odwzorowanie kolorów P3 P3 i Adobe RGB Funkcje dodatkowe True Tone, powłoka antyodblaskowa, opcjonalne szkło nanostrukturalne True Tone, powłoka antyodblaskowa, opcjonalne szkło nanostrukturalne Kamera Center Stage 12 MP Center Stage 12 MP Mikrofony Układ trzech mikrofonów klasy studyjnej Układ trzech mikrofonów klasy studyjnej Głośniki System sześciu głośników z dźwiękiem przestrzennym System sześciu głośników z dźwiękiem przestrzennym Porty 1× Thunderbolt 5 (upstream),

1× Thunderbolt 5 (downstream),

2× USB‑C 1× Thunderbolt 5 (upstream),

1× Thunderbolt 5 (downstream),

2× USB‑C Podstawka / uchwyt Podstawka z regulacją pochylenia (w zestawie), opcjonalny uchwyt VESA Podstawka z regulacją pochylenia i wysokości (w zestawie), opcjonalny uchwyt VESA

Nowe monitory Apple mają trafić do sprzedaży 11 marca – podstawowa wersja Studio Display została wyceniona na 7499 zł lub 8799 zł ze szkłem nanostrukturalnym (+dodatkowe 1700 zł za podstawę z możliwością regulacji wysokości i pochylenia), a Studio Display XDR to koszt 14 999 zł w wersji podstawowej i 16 299 zł ze szkłem nanostrukturalnym. Już można składać zamówienia przedsprzedażowe