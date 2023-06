Gogle Apple Vision Pro zapowiadają się na jeden z najciekawszych gadżetów nadchodzących miesięcy. Ma tylko jeden duży minus i jest nim cena. Znalazło to odbicie na akcjach amerykańskiego giganta.

Akcje Apple w dół po prezentacji Vision Pro

Wczoraj wieczorem odbyła się wielka konferencja Apple WWDC 2023. Niezaprzeczalnie największym hitem imprezy była prezentacja gogli Apple Vision Pro. Trwała długo, a każda kolejna informacja wywoływała olbrzymi entuzjazm miłośników nowych technologii. Wszystko zmieniło się w momencie, w którym ujawniono cenę. Zestaw będzie kosztować aż 3499 dolarów, czyli najpewniej ponad 20 tys. złotych. Wystarczyły te cztery cyfry, by akcje amerykańskiego giganta poleciały w dół.

To był ogólnie dobry dzień dla firmy Apple. Kolejne prezentacje sprzętu i funkcji na WWDC 2023 sprawiły, że notowania giganta w Nasdaq osiągnęły rekordowy poziom 184,95 dol. za akcję. Wystarczyło jednak, że na ekranach pojawiła się cena gogli Vision Pro. Momentalnie akcje spadły o 2-3 proc. – do poziomu 180 dolarów, a więc niższego niż ten, z którego Amerykanie rozpoczynali dzień.

Cena Vision Pro jest wyższa nawet niż w spekulacjach

Nic w tym dziwnego – 3499 dolarów to nie tylko olbrzymia kwota, ale też o 500 dolarów wyższa cena niż przewidywali eksperci jeszcze przed oficjalną prezentacją. Ze względu na to, że gogle Apple Vision Pro na pewno nie staną się jednak kluczowym sprzętem w ofercie producenta i będzie tak jeszcze przez wiele lat, to spadek akcji nie jest aż tak drastyczny. Nawet pomimo tąpnięcia kapitalizacja rynkowa Apple wynosi obecnie około 2,8 biliona dolarów, a to o 325 miliardów dolarów więcej niż wartość zajmującego drugie miejsce w rankingu Microsoftu.

Poza zabójczą ceną, okulary Apple Vision Pro zapowiadają się naprawdę świetnie. Gadżet, który pozwoli płynnie przenosić się pomiędzy rzeczywistością rozszerzoną a całkowicie wirtualną rzeczywistością, ma bardzo dobre podzespoły, zmyślną konstrukcję i system, który wydaje się wyśmienicie pomyślany.

Czy wysoka cena Apple Vision Pro jest uzasadniona?

Firma Apple sugerowała, że cena na poziomie 3499 dolarów i tak jest okazyjna, ponieważ w Vision Pro otrzymujemy równocześnie „topowy telewizor, system dźwięku surround, potężny komputer, high-endową kamerę mobilną i jeszcze więcej”.

Zweryfikujmy to: weźmy na przykład 55-calowy telewizor z rodziny LG OLED C (to około 1250 dolarów), słuchawki AirPods Pro 2. generacji (to 250 dolarów), mocnego laptopa z tym samym układem M2 – niech będzie to 13-calowy MacBook Air (to 1100 dolarów) oraz resztę osprzętu ze świetną kamerą mobilną, a więc dajmy na to – iPhone 14 Pro (to 1000 dolarów). Suma? Wyszło o 100 dolarów więcej niż sugerowana cena Vision Pro.

Źródło: Forbes, Digital Trends