Najbliższa prezentacja nowych produktów marki Apple odbędzie się 7 września. Niemal pewne jest to, że zadebiutują iPhone’y serii 14 oraz zegarki Apple Watch Series 8. Mówi się także o smartwatchu w wersji Pro. Dziś pojawiły się nowe doniesienia na temat tego urządzenia.

Apple Watch Pro

Najnowsze informacje dotyczące zegarka w wersji Pro opublikowane zostały na łamach japońskiego bloga Mac Otakara. Urządzenie ma mieć kopertę o rozmiarze 47 milimetrów, a długość przekątnej jego ekranu wyniesie niemal 2 cale, a dokładnie 1,99 cala.

Przypomnijmy, że obecnie dostępne zegarki serii 7 kupić można w dwóch rozmiarach - 41 oraz 45 milimetrów.



Apple Watch Series 7

Co więcej, wyświetlacz, który montowany będzie w nowym zegarku ma być zupełnie płaski. Ma to pozytywnie wpłynąć na jego wytrzymałość. Każdy, kto choć trochę interesuje się tymi zegarkami wie, że model Pro przeznaczony ma być dla osób, które lubią aktywność fizyczną, a szczególnie jej ekstremalne rodzaje. W obecnej generacji zegarków Apple Watch krawędzie ekranu są zakrzywione, a całość wystaje ponad płaszczyznę koperty.

Warto przypomnieć, że Apple Watch Pro wyposażony będzie także w tytanową obudowę, bardziej pojemny akumulator oraz układ S8.

Cena Apple Watch Pro

Do tej pory nie pojawiły się żadne konkretne i wiarygodne doniesienia na ten temat, ale biorąc pod uwagę ceny obecnych modeli tych zegarków, wersja Pro kosztować może od 800 do nawet 1000 dolarów. Oznacza to, że w Polsce zapłacić trzeba będzie za niego 4200 złotych, czyli tyle co za iPhone 13 z pamięcią o pojemności 128 GB.

Źródło: MacRumors, Grafiki: Apple