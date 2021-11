Już w momencie premiery serialu Arcane było widać, że jest to produkcja, która mocno namiesza w serialowym świecie, jednak chyba nie wielu spodziewało się, że przebije on popularnością Squid Game.

Animowany prequel popularnej gry

Współpraca Netflixa z Riot Games oraz Fortiche Production okazała się prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Serial oparty na niezwykle popularnej grze League of Legends, przez ostatnie kilka dni wprowadził niezły zamęt. To właśnie Arcane podbija listy przebojów. Jest to pierwszy serial, który zdetronizował Squid Game z listy najchętniej oglądanych na Netflixie od czasu jego głośnego debiutu. W serwisie Rotten Tomatoes serial uzyskał ocenę 100% wśród branżowych krytyków, natomiast fani ocenili go na 98%. Jest to najlepiej oceniany serial na tej platformie.

Wysoka ranga

W związku z nagłym wzrostem popularności Arcane coraz więcej osób w meczach ligowych League Of Legends wybiera serialowe postaci. Ogromna popularność jest efektem naprawdę inspirującego stylu wizualnego. Paryskie studio Fortiche w pełni wykorzystuje sprawdzone techniki filmowe, z dramatycznymi szerokimi ujęciami w scenach akcji, wykorzystaniem slow motion w walkach i dramatyczną głębią ostrości w dziewięciu na dziesięć ujęć. Każdy z odcinków dostarcza wiele emocji i trzyma w niepewności, aż do samego końca. Znajomość gry nie jest konieczna, aby móc obejrzeć serial, ale wiadomo, że fani w szczególności powinni zainteresować się tą produkcją.

Oglądaliście już serial Arcane? Ciekaw jestem, ilu z Was oglądało już ten serial, mimo że z samą „Ligą Legend” nie ma nic wspólnego. Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Kotaku, Rotten Tomatoes