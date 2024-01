“Arcane” to bez wątpienia jeden z najlepszych seriali oryginalnych Netflixa. Tytuł z uniwersum League of Legends podbił nie tylko serca widowni, ale i wyrafinowane gusta krytyków. Jego kontynuacja otrzymała właśnie oficjalny zwiastun.

Arcane: sezon 2 – oficjalny zwiastun już dostępny

“Arcane” to prawdziwy fenomen. Serial Netflixa – z rezultatem 100% pozytywnych recenzji krytyków i 96% rekomendacji widowni na Rotten Tomatoes – z miejsca doczekał się zapowiedzi powstania swojej kontynuacji.

Data premiery nie napawała jednak nadmiernym optymizmem – sezon 2. “Arcane” zadebiutuje bowiem dopiero w listopadzie 2024 roku, a więc po trzyletniej przerwie. W oczekiwaniu na to, z czym powrócą twórcy, postanowiono właśnie uchylić rąbka tajemnicy i pokazać zwiastun – pierwszy rzut oka na kontynuację popularnej serii. Jak wypadł?

Cóż, o samej fabule zdradzono nam niewiele (choć niektórzy na zapreprezentowanych kadrach dostrzegają powstanie Warwicka). Otrzymaliśmy za to pokaz animacji w najlepszym wydaniu i klimat, który wywołuje ciarki.

Nie powinno być to dla nikogo zaskoczeniem – “Arcane” ma na swoim koncie aż cztery nagrody Emmy w kategoriach: najlepsze indywidualne osiągnięcie w animacji oraz najlepszy program animowany.

Wspomniane wideo znajdziecie poniżej:

Arcane: sezon 2 – fabuła

Na ten moment nie ujawniono oficjalnego opisu fabuły “Arcane 2”. Jedyne, co jest pewne, to to, że czeka nas powrót do świata napiętych stosunków bogatego Piltover i obskurnego Zaun, napędzanych przez powstające w nich, nowe wynalazki. Pogłębiający się konflikt rozdziela całe rodziny, w tym bohaterki serialu: siostry Vi i Jinx.

W 2. sezonie do swoich ról powrócą: Hailee Steinfeld (Vi), Ella Purnell (Jinx) i Katie Leung (Caitlyn Kiramman).

Źródło: League of Legends – Polska / YouTube