Nadchodzący koniec roku skłania do podsumowań – również w zakresie oferty, z jaką wyszły do nas popularne serwisy VOD. Tym razem na tapet trafia Netflix i jego najlepsze, tegoroczne seriale.

Netflix zdecydowanie nie cieszył się w tym roku dobrą sławą, w czym swój udział miał przede wszystkim wprowadzony przez jego włodarzy zakaz współdzielenia konta. Co jednak trzeba serwisowi oddać, ostatnimi czasy do jego oferty włączane są tytuły, które przykuwają uwagę widzów.

Odzwierciedleniem tego spostrzeżenia jest niniejszy ranking seriali Netflixa 2023, w którym zebraliśmy dla Was – naszym zdaniem – najciekawsze produkcje w odcinkach, które zasiliły bibliotekę platformy na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Co warte podkreślenia, znajdziecie tu niejeden polski tytuł, w tym dwie ekranizacje dzieł najpoczytniejszych rodzimych pisarzy. O czym mowa?

Najlepsze seriale na Netflix 2023

1670

Najlepsze seriale na Netflix 2023 otwiera niedawna, polska premiera, która szturmem podbiła serca rodzimej widowni. “1670” oferuje satyryczne spojrzenie na codzienność naszej szlachty, zwłaszcza niejakiego Jana – głowy rodziny i właściciela mniejszej połowy Adamczycha, który na wszystko, co przypadło mu w udziale, zapracował ciężko własną krwią (tak, chodzi o więzy krwi) i pracą swoich chłopów.

W rolach głównych wystąpili Bartłomiej Topa i Katarzyna Herman. Za reżyserią stoją zaś Maciej Buchwald (“Szczęście”, “Nie ma o czym myśleć”) i Kordian Kądziela (“Fusy”, “Szczękościsk”).

One Piece

Seriale Netflixa 2023 dla młodzieży (i nie tylko) reprezentuje w naszym zestawieniu świetny “One Piece” – aktorska adaptacja bestsellerowej mangi Eiichira Ody o tym samym tytule.

Produkcja zdołała przekonać do siebie wiernych fanów oryginału, co za każdym razem jest niemałym wyzwaniem. Nowe wydanie opowieści o perypetiach spragnionego przygód, młodego pirata (Iñaki Godoy) osiągnęło to z pomocą kolorytu świata przedstawionego, wiecznie żywego przesłania o wierności własnym marzeniom i nie stroniącego od absurdu humoru. Nie bez znaczenia jest też fakt, że swój udział w pracy nad serialem miał sam Oda, który pełnił funkcję jego producenta wykonawczego.

Informacja zwrotna

Aż dwa najlepsze polskie seriale na Netflix 2023 w naszej opinii uplasowały się w generalnej czołówce serwisu. Kolejnym z nich jest “Informacja zwrotna” – adaptacja powieści Jakuba Żulczyka o tym samym tytule z genialną, pierwszoplanową rolą Arkadiusza Jakubika.

Aktor miał okazję wcielić się w pękniętego wewnętrznie, byłego rockmana-alkoholika, który wyrusza na poszukiwania zaginionego syna, stając twarzą w twarz z własnymi demonami. Reżyserem produkcji jest Leszek Dawid (“Broad Peak”, “Pakt”).

Beckham

Najlepsze, dokumentalne seriale w tym roku zdominował “Beckham” – podzielona na cztery części opowieść o słynnym Davidzie Beckhamie. Poznajemy go dzięki ekskluzywnym materiałom archiwalnym oraz szczerym relacjom ludzi z jego otoczenia i samego zainteresowanego. Niezależnie czy przyglądaliście się już biografii piłkarza i czy należycie do grona fanów tego sportu – zdecydowanie warto.

Ciała

Najlepsze seriale kryminalne na Netflix w 2023 roku doczekały się godnej reprezentacji w postaci produkcji “Ciała”. Ta rozpościera przed widzem cztery sprawy tajemniczych morderstw, prowadzone w czterech różnych osiach czasu. W każdej z nich jedynym dostępnym dowodem są wskazane w tytule ciała – dodajmy – ciała, które wyglądają identycznie. Nad stojącą za nimi zagadką pochyla się kilkoro detektywów, a od ich powodzenia zależy los całej Wielkiej Brytanii.

W roli głównej wystąpił Stephen Graham. Twórcą, a zarazem showrunnerem produkcji jest Paul Tomalin (“No Offence”, “Shameless”, “Torchwood”).

Zabić ból

“Zabić ból” to kolejny po “Lekomanii” tytuł podnoszący problematykę epidemii opioidowej w USA, począwszy od jej przyczyn aż po konsekwencje. Na łamach sześciu odcinków tego miniserialu opowiedziano historię ofiar i sprawców, funkcjonujących w realiach instytucjonalnego przyzwolenia oraz tych, którzy postanowili pokazać światu prawdę o praktykach koncernu Purdue Pharma. Dramat powstał na podstawie książki Barry'ego Meiera o tym samym tytule.

Zagłada domu Usherów

Motyw farmaceutycznego imperium przewija się również na łamach najnowszego dzieła Mike’a Flanagana – “Zagłada domu Usherów”. Na jego czele stoi dwoje bezwzględnego rodzeństwa, których niespodziewanie dopada własna przeszłość. Ofiarami wendety padają ci, którzy mieli kiedyś przejąć po nich schedę.

W rolach głównych wystąpili: Bruce Greenwood, Mary McDonnell i Carla Gugino.

Dyplomatka

Nasz ranking seriali Netflixa z 2023 roku zasila także dramat polityczny z silną postacią kobiecą na pierwszym planie – “Dyplomatka”. Mowa o Kate Wyler (Keri Russell) – nowej, ambitnej ambasadorce USA w Wielkiej Brytanii, która staje w obliczu ogromnego wyzwania osobistego i zawodowego. Obok międzynarodowych, szybko eskalujących kryzysów przyjdzie jej się bowiem zmierzyć również z tym w zaciszu własnego domu, kiedy jej małżeństwo z popularnym dyplomatą chyli się ku upadkowi.

W rolach głównych: Keri Russell i Rufus Sewell. Twórczynią serialu jest Debora Cahn (“Chirurdzy”, “Prezydencki poker”).

Światło, którego nie widać

Dobre seriale wojenne Netflixa to kategoria, która poszerzyła się w tym roku o kolejny tytuł – “Światło, którego nie widać”. Amerykański dramat przeniesie Was do czasów z końca II wojny światowej, kiedy to splatają się losy ukrywającej legendarny diament, niewidomej Francuzki oraz młodego geniusza na usługach nazistów.

W rolach głównych dali się poznać Aria Mia Loberti i Louis Hofmann, którym partnerują na ekranie m.in. Mark Ruffalo i Hugh Laurie. Twórcą serii jest Steven Knight (“Wschodnie obietnice”, “Locke”), który oparł ją na docenionej Pulitzerem powieści o tym samym tytule autorstwa Anthony’ego Doerra.

Morderczynie

Najlepsze seriale na Netflix w 2023 roku zwieńcza kolejna polska propozycja – ekranizacja powieści Katarzyny Bondy pt. “Polskie morderczynie”. Kryminał podąża śladem Karoliny – ambitnej, początkującej policjantki, która mierzy się z zaginięciem ojca. Podczas wykonywania obowiązków zawodowych trafia na trop, który prowadzi ją do tajemnic, strzeżonych przez jej własną rodzinę.

W główną bohaterkę wcieliła się Maja Pankiewicz. Reżyserem produkcji jest Kristoffer Rus (“Za duży na bajki”, “Naturalni”).

Źródło: materiały prasowe