Freezer 7 X może być dobrą alternatywą dla tzw. boxowego chłodzenia, które jest dodawane razem z procesorem. Cooler oferuje stosunkowo dobre parametry, a przy tym jest niedrogi.

Dobre i tanie chłodzenie do procesora? Firma Arctic niedawno zaprezentowała cooler Freezer 7 X, a więc następcę legendarnego modelu Freezer 7 Pro. Czego możemy oczekiwać?

Arctic Freezer 7 X to ewolucja znanego coolera CPU

Freezer 7 X to nieduże chłodzenie, które zmieści się nawet w mniejszych obudowach. Całość ma zaledwie 132,5 mm wysokości i waży 425 g.

Konstrukcja wykorzystuje aluminiowy radiator z dwoma miedzianymi ciepłowodami o średnicy 6 mm. Co warto podkreślić, rurki cieplne mają bezpośredni kontakt z procesorem, co pozwala lepiej odprowadzać ciepło do radiatora.

Na aktywną część coolera składa się 92-milimetrowy wentylator – jest to wysokociśnieniowy model z serii P, który został wyposażony w wytrzymałe łożysko typu FDB (Fluid Dynamic Bearing). Prędkość obrotową "śmigiełka" można regulować w zakresie 300 – 2000 RPM.

Freezer 7 X wydajniejszy i cichszy od poprzednika

Sporym atutem chłodzenia ma być prosty montaż. Co ważne, lista kompatybilności obejmuje wszystkie najpopularniejsze podstawki pod procesory Intel i AMD (w tym LGA 1200 pod nowe modele Intel Comet Lake).

Producent deklaruje, że Freezer 7 X jest o 10% wydajniejszy i o 40% cichszy od modelu Freezer 7 Pro. Trzeba więc przyznać, że oferta wygląda kusząco.

Najważniejsze informacje o chłodzeniu Arctic Freezer 7 X

typ: chłodzenie wieżowe

ciepłowody: 2x 6 mm

wentylator: 92 mm PWM

prędkość obrotowa: 300 – 2000 RPM

generowany hałas: 0,3 sona

kompatybilność: AMD AM2(+), AM3(+), AM4, FM1, FM2(+) Intel LGA 775, 115X, 1200

wymiary: 110,5 x 132,5 x 74,3 mm

waga: 425 g

Nowe chłodzenie reprezentuje ekonomiczny segment i może być dobrą alternatywą dla standardowych coolerów dodawanych w zestawie z procesorami. Freezer 7 X powinien kosztować około 60 złotych, więc jakieś 30-40 złotych mniej niż Freezer 7 Pro.

Źródło: Arctic

