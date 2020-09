Platforma Western Digital ArmorLock Security Platform ma szansę zrewolucjonizować zagadnienie zabezpieczenia danych. Technologia nie tylko zapewnia większe bezpieczeństwo od dotychczasowych rozwiązań, ale też pozwala na kompleksową kontrolę dostępu do danych.

Kwestie bezpieczeństwa danych staje się coraz ważniejsza, a dla wielu instytucji czy organizacji jest ona wręcz priorytetem. Firma Western Digital postanowiła więc wyjść naprzeciw oczekiwaniom branży i przygotowała platformę ArmorLock Security Platform, która powinna spełnić kluczowe oczekiwania z budową infrastruktury danych następnej generacji.

Western Digital prezentuje platformę ArmorLock Security Platform

Platforma ArmorLock Security Platform została stworzona, by pomóc firmom i użytkownikom z różnych branż w rozwiązaniu problemów z przechowywaniem i zabezpieczaniem informacji wykorzystywanych w zróżnicowanych zastosowaniach i branżach, w tym m.in. finansowej, administracji rządowej, służbie zdrowia, instytucjom prawniczym, branży rozrywkowej czy kreatywnej.

Na nową platformę składa się kompleksowy zestaw technologii i narzędzi, wykorzystywanych na każdym etapie projektowania, produkowania i użytkowania obsługujących ją produktów – od pierwszej konfiguracji, przez proces aktualizowania i zarządzania. Wiąże się to również z zastosowaniem sprzętowych modułów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz ochrony biometrycznej, dostępnej z poziomu najnowszych smartfonów i komputerów. Więcej o niej znajdziecie na stronie producenta.

Warto dodać, że producent udostępnił też darmową (open source) bibliotekę kryptograficzną Sweet B, na której bazuje ArmorLock Security Platform. Sweet B została zaprojektowana by zapewnić nowy poziom bezpieczeństwa w kryptografii wykorzystującej krzywe eliptyczne - pełna dokumentacja, kompletny zestaw testów i wyniki niezależnego audytu udostępniono w repozytorium GitHub.

W czym ArmorLock Security Platform jest lepszy od tradycyjnego szyfrowania?

W przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań, które korzystają z szyfrowania bazującego na ochronie hasłem, więc zwykle nieoferujących możliwości szybkiego i wygodnego dostępu do zabezpieczonych danych, nowa platforma ma zapewniać właścicielowi niespotykany wcześniej poziom bezpieczeństwa. Producent zastosował szyfrowanie sprzętowe z sprzętowym uwierzytelnianiem biometrycznym.

Dodatkowym atutem jest możliwość kompleksowego kontrolowania dostępu do danych - rozwiązanie powinno więc zainteresować administratorów, którzy będą mogli łatwo prześledzić kto, kiedy i jak uzyskuje dostęp do plików.

Mobilne i stacjonarne aplikacje ArmorLock oferują również zaawansowane funkcje zarządzania „flotą” urządzeń – np. konfigurowania wielu urządzeń na raz, przyznawania uprawnień wielu użytkownikom itp. Bardzo przydatną funkcją w rozproszonych organizacjach czy grupach roboczych może być np. możliwość przyznawania uprawnień zdalnym użytkownikom (np. przez komunikat lub e-mail), do których zabezpieczone nośniki z danymi będą wysłane np. pocztą czy kurierem.

Pierwszy dysk zgodny z ArmorLock Security Platform

Pierwszym produktem, w którym zastosowano nowe rozwiązanie jest dysk G-Technology ArmorLock encrypted NVMe SSD. Nośnik komunikuje się za pomocą interfejsu USB 3.1, a jego transfery sięgają 1000 MB/s przy odczycie i zapisie danych. Co ważne, zapewnia on odporność uszkodzenia i trudne warunki pracy – certyfikat odporności a wodę/pył IP67, odporność na upadki z wysokości do 3 m i zgniecenie (do 453 kg).

Korzystając z aplikacji ArmorLock, użytkownik może bezprzewodowo odblokować dostęp do danych na dysku – wykorzystując odpowiedni system rozpoznawania tworzy, czytnik linii papilarnych czy hasło do smartfona (dzięki czemu użytkownik nie ma możliwości zgubienia czy zapomnienia hasła do dysku. Nowy SSD zapewnia sprawny dostęp do danych bez konieczności podawania oddzielnego PIN-u czy hasła do dysku.

Dysk ArmorLock encrypted NVMe SSD jest już dostępny w sklepie Western Digital Store oraz w wybranych sklepach w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz Francji. W USA cenę ustalono na 599 dolarów za urządzenie o pojemności 2 TB. Wiemy jednak, że producent planuje zaimplementować nową platformę do szerokiej gamy nośników.

Źródło: Western Digital

