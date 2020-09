Dyski SSD oferują małą pojemność? Nic bardziej mylnego! Firma Team Group przygotowała 2,5-calowy nośnik SSD, który dorównuje najnowszym dyskom HDD.

Dyski SSD oferują coraz większe pojemności, więc nikogo już specjalnie nie dziwią modele o pojemności 2 TB, 4 TB czy 8 TB. Co jednak powiedzielibyście na nośnik o pojemności 15 TB?

Najpojemniejszy konsumencki dysk SSD

Team Group QX to najnowsza propozycja tajwańskiego producenta, która jest adresowana do klientów oczekujących bardzo dużej przestrzeni na dane – topowy model oferuje pojemność aż 15,3 TB. Oczywiście nie jest to rekord dla dysków SSD (jakiś czas temu pisaliśmy o dysku Nimbus Data ExaDrive DC100 o pojemności 100 TB), ale w przypadku konsumenckich modeli to nowość.

Producent nie ujawnił dokładnej specyfikacji nośnika. Wiadomo tylko tyle, że konstrukcja bazuje na pamięciach 3D QLC NAND, współczynnik TBW wynosi 2560 TB, a deklarowane transfery sięgają 560 MB/s przy odczycie i 480 MB/s przy zapisie danych (czyli typowo dla modeli korzystających z interfejsu SATA).

Najpojemniejszy, ale wcale nie taki opłacalny

Team Group QX o pojemności 15,3 TB został wyceniony na 3990 dolarów. Nie jest to jednak zbyt atrakcyjna kwota (łatwo można przeliczyć, że 1 TB pojemności kosztuje około 260 dolarów), bo za 1/4 tej stawki można kupić np. model Samsung SSD 870 QVO o pojemności 8 TB.

Możemy jednak podejrzewać, że z biegiem czasu takich konstrukcji będzie się pojawiać coraz więcej i będą one coraz tańsze. Póki co takie modele pozostaną ciekawostką dla wąskiego grona odbiorców, którzy oczekują możliwie największej pojemności i są skłonni za nią odpowiednio dopłacić.

Źródło: ComputerBase, Team Group

