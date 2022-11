Wargaming już teraz zaczyna przygotowywać graczy na świąteczne klimaty. Ponownie robi to ze sporym rozmachem, ale chyba przyjemniej.

World of Tanks promowany przez znane twarze

Są postacie, których nikomu nie trzeba przedstawiać. Milla Jovovich, a już z pewnością Arnold Schwarzenegger są do takiego grona zaliczani. Śledzący losy produkcji studia Wargaming raczej nie będą zaskoczeni, bo gwiazda filmów akcji ponownie wciela się w Gwiazdora przynoszącego samo dobre do World of Tanks. Tak jak w zeszłym roku, mówimy o zaproszeniu do Operacji świątecznych.

„W zeszłym roku miałem fantastyczne wrażenia z World of Tanks i kiedy poproszono mnie o powrót od razu odparłem… I’ll be back! Wiedziałem, że tegoroczne wydarzenie będzie specjalne i miałem rację. Jestem zaszczycony móc występować obok niesamowitej Milli Jovovich, to nasza pierwsza wspólna praca. Nagrody i wyzwania w Operacjach Świątecznych sa jeszcze lepsze w tym roku, a ja łączę dwie rzeczy, które uwielbiam - Święta i czołgi!” - Arnold Schwarzenegger, ambasador Operacji Świątecznych

Jeśli zastanawialiście się kiedyś, czy Arnold Schwarzenegger i Milla Jovovich pojawią się razem na ekranie, to okazuje się, że tak. Poniżej możecie zobaczyć materiał filmowy wprowadzający w Operacje świąteczne. I trzeba uczciwie przyznać, że klimat jest tu zdecydowanie bardziej świąteczny niż chociażby w reklamie sprzed roku, a pociąg Świąteczny Ekspres okazuje się szybszy niż ciężarówka Coca-Coli.

Operacje świąteczne 2023 w World of Tanks - zwiastun

Operacje świąteczne World of Tanks - harmonogram

Operacje świąteczne będą dostępne w World of Tanks na PC, World of Tanks Blitz oraz World of Tanks Modern Armor. Arnold Schwarzenegger i Milla Jovovich pojawią się w garażu. Przydzielą graczom wyzwania i zadania, za wykonywanie których można będzie odbierać nagrody. Każda z wymienionych gier zaoferuje inne nagrody, ustalono też różne terminy trwania wydarzenia.

World of Tanks PC: 1 grudnia - 9 stycznia 2023

World of Tanks Modern Armor: 13 grudnia – 2 stycznia 2023

World of Tanks Blitz: 17 grudnia - 27 grudnia 2022

„Jak wielu spośród milionów graczy na całym świecie oglądałem filmy z Arnoldem i Millą. To premierowe partnerstwo z obiema gwiazdami we wszystkich grach naszej flagowej franczyzy to prawdziwe spełnienie marzeń. Zdecydowanie będzie ono wyjątkowe dla graczy World of Tanks, niezależnie od platformy, na której grają.” - Christopher Chung, dyrektor franczyzy World of Tanks

Źródło: Wargaming