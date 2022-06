Wargaming – a więc twórcy World of Tanks, World of Warships i World of Warplanes – otwierają dwa nowe biura w Europie. Lokalizacja jednego z nich to Warszawa.

Wargaming Warsaw i Wargaming Belgrade meldują się do służby

Po tym, jak wycofała się z rosyjskiego i białoruskiego rynku, firma Wargaming postanowiła otworzyć dwa nowe biura na Starym Kontynencie. Jedno z nich powstanie w serbskim Belgradzie, drugie – w Warszawie. Łącznie zatrudnienie znajdzie tam około 400 osób, a polski oddział – przynajmniej na razie – opierać będzie się na pracy zdalnej.

„Warszawa i Belgrad to logiczne wybory na nowe kierunki. Oba miasta mają szybko rozwijające się sektory technologiczne oraz duży potencjał. Mamy nadzieję na ścisłą współpracę ze społecznościami IT w obu miastach, aby tworzyć najlepsze zespoły twórcze i wydawnicze. Nasza firma kontynuuje rozwój i ma wielkie plany na przyszłość. Warszawa i Belgrad będą kluczowe w ich realizacji” – skomentował Wiktor Kisłyj, prezes firmy Wargaming.



Logo nowo powstałego Wargaming Warsaw

Wargaming to wydawca, ale przede wszystkim producent „wojennej trylogii”, tworzonej przez World of Tanks, World of Warships i World of Warplanes. Nowe zespoły mają zająć się ich dalszym rozwojem, jak również tworzeniem potencjalnych nowych tytułów.

Osiem biur Wargaming w Europie

Dodajmy jeszcze, że biura w Belgradzie i Warszawie dołączą do sześciu innych, jakie działają już na terenie Europy – znajdują się one w Nikozji (Cypr), Wilnie (Litwa), Pradze (Czechy), Guildford (Wielka Brytania), Berlinie (Niemcy) i Kijowie (Ukraina).

Źródło: Wargaming