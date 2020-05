Zdecydowaliście się na zakup Predator: Hunting Grounds? Twórcy obiecują, że gra będzie systematycznie rozbudowywana i wygląda na to, że można nastawiać się na bardzo ciekawe elementy.

Predator: Hunting Grounds z darmową aktualizacją i pierwszym DLC

Właśnie zapowiedziano, że jeszcze w tym miesiącu pojawi się nie tylko darmowa aktualizacja, ale też płatne DLC do Predator: Hunting Grounds. Będą one ze sobą powiązane nową postacią. Nie byle jaką. To komandos Dutch, w którego w dla wielu kultowym filmie „Predator” z 1987 roku wcielił się Arnold Schwarzenegger. Obydwa wspomniane elementy zostaną udostępnione 26 maja.

W przypadku darmowej aktualizacji można spodziewać się specjalnych taśm, które można będzie zdobyć podczas rozgrywki i zwiększania swoich poziomów. Znajdą się na nich nagrania pozwalające bliżej poznać historię Dutcha.

Arnold Schwarzenegger raz jeszcze powalczy z Predatorem

Już się pewnie domyślacie, że największa atrakcja dostępna będzie w ramach płatnego DLC. Decydujący się na zakup będą mieli okazję walczyć właśnie jako Dutch. Poza tym uzyskają też wcześniejszy dostęp do specjalnej broni i noża (QR5 „Hammerhead” Rifle i Dutch’s Knife). Pozostali otrzymają je dopiero pod koniec czerwca.

Zastanawiacie się, czy aktor zaangażował się w prace nad dodatkiem? Tak, można spodziewać się nie tylko jego wizerunku, ale też głosu. Obydwie strony (bo i twórcy) bardzo ciepło wypowiadają się o współpracy.

Przypomnijmy, że gra Predator: Hunting Grounds dostępna jest na PC oraz PlayStation 4.

Źródło: Sony

Warto zobaczyć również: