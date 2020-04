Predator: Hunting Grounds już dostępny. Marzyliście o wcieleniu się w jednego z najpotężniejszych zabójców? Macie szanse. Chcielibyście spróbować stawić mu czoła? Również możecie.

Predator: Hunting Grounds dostępny na PC i PlayStation 4

Wielu osobom Predator kojarzy się przede wszystkim z filmem o takim tytule, w którym główną rolę odegrał Arnold Schwarzenegger. W popkulturze ten niezwykle groźny zabójca gości jednak cały czas. Predator: Hunting Grounds bazuje na licencji filmowej. I fabuła doskonale do niej pasuje.

Każdy może przekonać się o tym samemu, zgodnie z planami Predator: Hunting Grounds właśnie dziś debiutuje na rynku. Tak jak od początku zapowiadano, gra dostępna jest na PC oraz PlayStation 4. Przygotowało ją studio IllFonic.

Jak wygląda rozgrywka w Predator: Hunting Grounds?

Wracając do fabuły i jednocześnie przechodząc do rozgrywki, twórcy Predator: Hunting Grounds postawili na zmagania wieloosobowe. Są one asymetryczne, ponieważ mają charakter 1 vs 4. Jak już się domyślacie lub jak wiecie z wcześniejszych komunikatów, Predator staje tutaj naprzeciw grupy żołnierzy.

Przewaga liczebna nie zda się na wiele bez odpowiedniej współpracy, to pozaziemski łowca jest tu faworytem. Dysponuje zdolnościami i gadżetami, które są z nim utożsamiane, takimi jak kamuflaż, ostrza w nadgarstkach, włócznia teleskopowa czy działko plazmowe. W miarę postępów można będzie odblokować dodatkowe zabawki, a także zmieniać wygląd Predatora.

Jak wyglądają starcia z tak potężnym przeciwnikiem? Mały przedsmak możecie poznać dzięki poniższemu materiałowi wideo.

Gameplay z Predator: Hunting Grounds

Źródło: PlayStation Europe

Warto zobaczyć również: