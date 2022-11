Polska wymienia stare BWP na nowe wozy bojowe. Lekkie Borsuki rodzimej produkcji zostaną uzupełnione przez południowokoreańskie AS-21 Redback. Ten ostatni zyskał ostatnio nową funkcję.

AS-21 Redback

Opancerzony wóz piechoty AS-21, który obecnie obwąchiwany jest przez Wojsko Polskie bazuje na swoim poprzedniku, czyli wozie K21, który obecnie jest na wyposażeniu Armii Korei Południowej. Pojazd mieści trzech członków załogi i ośmiu pasażerów i taki też układ wewnętrzny trafił do AS-21.

Model ten jest wyposażony w wieżę T200-DE, do której można dołączyć działa automatyczne o kalibrze od 30 do 40 mm oraz sparowany karabin maszynowy o kalibrze 7,26 lub 5,56 mm. Wieża może być też łączona z laserami o mocy 35 kW, przeznaczonymi do niszczenia lekkich bezzałogowych pojazdów latających. Poza tym w skład wyposażenia wchodzi wysuwana wyrzutnia izraelskiego ppk Spike LR2, zawierającą dwa pociski przeciwpancerne. Można go też wyposażyć w zdalnie sterowaną platformę uzbrojenia EOS R400S Mk.2 HD. Ale teraz skupimy się na innej ciekawej funkcji jaką otrzymał.

Patrzenie przez pancerz

Załoga AS-21 Redback użyje specjalnego hełmu i systemu orientacji sytuacyjnej Iron Vision, aby widzieć przez kadłub swojego pojazdu tak, jakby ściany były przezroczyste. Podobne systemy są już stosowane w nowoczesnych myśliwcach i śmigłowcach szturmowych. Dla pojazdów naziemnych taka funkcja oznacza duże polepszenie widoczności, a co za tym idzie większe możliwości taktyczne.

Pilot AS-21 w hełmie z funkcją rozszerzonej rzeczywistości

Rozszerzona rzeczywistość pozwala obecnie na bardzo wiele i póki co nie wiemy czy do górnej granicy jej możliwości dojdziemy lada moment, czy czeka nas jeszcze długa droga.

