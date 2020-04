ASRock Radeon RX 5500 XT Challenger ITX

Karty graficzne Niecałe 18 cm długości - ASRock prezentuje Radeona RX 5500 XT w wersji Challenger ITX z dnia 16-04-2020

Radeon RX 5500 XT to dobra karta do budowy niedrogich komputerów do grania. Jeżeli planujecie złożyć mniejszy zestaw, warto wziąć pod uwagę nową konstrukcję firmy ASRock – model Radeon RX 5500 XT Challenger ITX bez problemu zmieści się do obudów ITX.