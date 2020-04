Pamiętacie zamieszanie wokół premiery karty Radeon RX 5600 XT? Krótko po wydaniu akceleratora, większość producentów udostępniła nowe wersje BIOS-ów, które poprawiły wydajność karty. Wyjątkiem była tutaj firma ASUS, która początkowo podeszła do tematu w inny sposób i wydała ulepszony model TOP z nowym BIOS-em. Okazuje się, że zwykłe wersje też można przyspieszyć.

Producent udostępnił nowe wersje BIOS-ów dla dwóch zwykłych modeli: ROG Strix Radeon RX 5600 XT OC i TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO OC. Model ROG Strix Radeon RX 5600 XT TOP jest sprzedawany w fabrycznie przyspieszonej wersji, więc w jego przypadku taka aktualizacja nie była konieczna.

Nowe oprogramowanie zwiększa taktowanie pamięci wideo z 12 000 do 14 000 MHz (taktowanie rdzenia pozostaje niezmienione). Aktualizacja oprogramowania jest opcjonalna, ale pozwoli zwiększyć wydajność karty o kilka procent – warto więc ją przeprowadzić.

ASUS justifies the late release with comprehensive validation tests. „In extensive testing, ASUS engineers have ensured that the custom PCBs used on both cards allow the Radeon RX 5600 XT GPU and GDDR6 memory to operate with AMD's optimized specifications ….“ https://t.co/XfcgAZ3kca