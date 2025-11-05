Karty graficzne

Problemy z nową wtyczką zasilania. Tym razem w Radeonie RX 9070 XT

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Problem ze spalonymi wtyczkami zasilania 16-pin nie dotyczy wyłącznie kart GeForce. Na Reddicie pojawił się kolejny przypadek uszkodzenia złącza — tym razem w karcie Radeon RX 9070 XT w wersji Sapphire Nitro+.

Problem ze spalonymi wtyczkami zasilania początkowo dotyczył kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 i RTX 5000 – przyczyna była prosta, bo to właśnie w tych modelach zaczęto stosować nowe złącze. Producent sugerował, że problem wynika z niedokładnego podłączenia wtyczki do gniazda w karcie graficznej, jednak podobna usterka pojawiła się też w naszej redakcyjnej karcie GeForce RTX 5090.

Wygląda jednak na to, że problem dotyczy także niektórych kart Radeon, w których producenci też zaczęli stosować nowe złącze 16-pin. W sieci pojawił się kolejny przypadek stopionego adaptera z karty Sapphire Radeon RX 9070 XT Nitro+.

Zauważył niepokojące objawy

Problem opisał użytkownik ShoddyIntroduction76 z Reddita, który po niepokojących objawach — nagłym pojawieniu się czarnego ekranu — postanowił zajrzeć do wnętrza komputera. Jak relacjonuje: 

"Mój syn powiedział: Tato, ekran zrobił się czarny. Sprawdziłem więc wszystkie połączenia — wszystko wyglądało w porządku (kabel GPU do monitora itp.). Włączyłem komputer z otwartym panelem obudowy (7000D). Natychmiast poczułem zapach spalenizny, więc od razu odłączyłem zasilanie. Zdjąłem magnetyczną osłonę z karty graficznej, odłączyłem wtyczkę — i to był koniec."

Karta działała na domyślnych ustawieniach, jednak była podłączona do zasilacza za pomocą adaptera dołączonego w zestawie — to właśnie on uległ stopieniu.

Sapphire Radeon RX 9070 XT Nitro+ - stopiony adapter zasilania

Kolejny taki przypadek

Użytkownik skontaktował się ze sprzedawcą, który wymienił zarówno kartę graficzną, jak i zasilacz. Sklep przyznał, że to pierwszy taki przypadek, z jakim się spotkał w przypadku karty marki Sapphire. 

Wiemy jednak, że nie jest to odosobniony przypadek — wcześniej informowaliśmy o podobnych problemach z modelami ASRock TaichiSapphire Nitro+. To jedne z nielicznych kart Radeon RX 9070 XT wyposażonych w nowe 16-pinowe złącze zasilania, co tłumaczy, dlaczego właśnie z nimi pojawiają się tego typu problemy. 

