Jeśli było Ci szkoda pieniędzy na Assassin's Creed Chronicles Trilogy, teraz może zdobyć ten pakiet za darmo. Nie będzie to nawet szczególnie skomplikowane.

Assassin's Creed Chronicles Trilogy za darmo

Ubisoft, chociaż u niektórych nie ma najlepszej opinii, dość systematycznie stara się puszczać oczko do graczy i rozdawać im prezenty. Ostatnio były one związane z serią Ghost Recon, tym razem dobrze znany producent i wydawca zdecydował się na udostępnienie Assassin's Creed Chronicles Trilogy.

Oferta skierowana jest do posiadaczy PC, można skorzystać z niej za pośrednictwem Ubisoft Connect. Zainteresowani powinni przy tym odnotować, iż trzeba wyrobić się do 12 listopada do godziny 11:00 naszego czasu.

Trzy darmowe gry

Assassin's Creed Chronicles Trilogy to dość jasne określenie, iż chodzi o pakiet obejmujący trzy gry. Mowa o Assassin’s Creed Chronicles: China, Assassin’s Creed Chronicles: India oraz Assassin’s Creed Chronicles: Russia. To spin-offy głównej serii Assassin's Creed.

Nawiązują do niej w wielu elementach, aczkolwiek mówimy tutaj o połączeniu gier akcji i przygodowych przedstawionym w 2,5-wymiarowej odsłonie. Gry nie zebrały najwyższych ocen, ale średnie oscylujące w okolicach 70% nie są z drugiej strony tragiczne i niektórzy bawili się przy tych tytułach całkiem nieźle. A skoro można sprawdzić je za darmo, to chyba warto. Skusicie się?

Źródło: Ubisoft