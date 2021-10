Stworzona ponad sto lat temu Monopoly jest jedną z najpopularniejszych gier planszowych na świecie. Wkrótce zawita do świata cyfrowego w postaci Monopoly Madness.

Monopoly Madness, czyli Monopoly na PC i konsole

Jeszcze przed końcem tego roku – w sam raz na świąteczną przerwę od pracy i szkoły – na rynku zadebiutuje Monopoly Madness, a więc cyfrowa wersja jednej z najpopularniejszych gier planszowych na świecie.

Choć zasady gry pozostają takie same, to nie jest to zwykłe przeniesienie planszówki na ekrany. Monopoly City nie będzie mieć granic wyznaczanych przez planszę, a rywalizacja wejdzie na wyższy poziom, dzięki rozmaitym narzędziom i ulepszeniom. Nie zabraknie też, rzecz jasna, wydarzeń losowych.

Zobacz najnowszy zwiastun Monopoly Madness:

W Monopoly Madness pojawi się 20 grywalnych postaci. Przejmiemy nad nimi kontrolę, biorąc udział w wyścigu o bogactwo w 4 unikalnych środowiskach (Miasto Monopoly, Nocne Życie, Plażowe Miasteczko i Przytulny Wodospad) – każde z nich ma po kilka poziomów i układów.

Kiedy premiera Monopoly Madness?

Tak jak Monopoly trafia do osób w każdym wieku i na dobrą sprawę niezależnie od wszystkiego, tak i Monopoly Madness ma być dostępne dla każdego. Dlatego twórcy postanowili zadbać o to, byśmy mogli zagrać na komputerach, konsolach Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4, PlayStation 5 i Nintendo Switch oraz na innych urządzeniach, korzystając z usługi Google Stadia. Premiera 9 grudnia.

Źródło: Ubisoft