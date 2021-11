Zdecydowana większość informacji związanych z Prince of Persia: The Sands of Time Remake miała negatywny wydźwięk dla graczy zainteresowanych tą produkcją. Z najnowszymi nie będzie inaczej.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake w przyszłym roku podatkowym

W czerwcu pojawił się komunikat, z którego dowiedzieliśmy się, że premierę przesunięto na przyszły rok. Tyle tylko, że nawet to nie jest teraz pewne. Z dokumentów finansowych Ubisoftu wynika, że Prince of Persia: The Sands of Time Remake jest jedną z produkcji, których wydanie zaplanowano na przyszły rok podatkowy, czyli okres pomiędzy 1 kwietnia 2022 roku a 31 marca 2023 roku.

Twórcy zapewniają, że projektu nie porzucono

W tego typu przypadkach można oczywiście przychylać się do bardziej pozytywnych scenariuszy, ale akurat tutaj jest to wyjątkowo trudne. Dlaczego? Być może niektórzy pamiętają zapowiedź i pierwszy materiał wideo, który spotkał się z bardzo dużą krytyką. Później niemal wszystkie kolejne informacje z obozu producenta dotyczyły zmian planów związanych z datą premiery.

Teraz też wywiązało się sporo dyskusji nad tym, na jakim etapie omawiany projekt może się znajdować. Niektórzy zaczęli nawet zadawać pytanie, czy w ogóle ujrzy światło dzienne. I to spotkało się z reakcją. Wydano krótkie oświadczenie z zapewnieniem, że prace trwają, a motywacji nie brakuje. W najbliższej przyszłości mamy dowiedzieć się czegoś więcej.

Czekacie? Ma być to rzecz jasna nowe wydanie Prince of Persia: The Sands of Time z 2003 roku. Oryginał zebrał swojego czasu świetne noty. Byłoby miło gdyby ostatecznie można było mówić o nich również w przypadku remake'u. Został on zapowiedziany jako projekt na PC oraz konsole Xbox One i PlayStation 4.

Źródło: @princeofpersia