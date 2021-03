Płyta ASUS ProART B550-CREATOR to pierwsza płyta główna pod procesory AMD Ryzen z portami Intel Thunderbolt 4.

Nowe procesory AMD sprawdzą się nie tylko w komputerach do gier, ale również w stacjach roboczych dla twórców treści. Z podobnego założenia wyszła firma ASUS, która przygotowała płytę główną ProART B550-CREATOR.

ASUS ProART B550-CREATOR – płyta dla stacji roboczych

Pierwsze co rzuca się w oczy to... design płyty - nie znajdziemy tutaj fikuśnych radiatorów, czy krzykliwego podświetlenia LED. Nowy model został utrzymany w stonowanej stylistyce, która powinna przypaść do gustu estetom.

Dla procesora przewidziano podstawkę AM4, a dla pamięci cztery banki DDR4 RAM (z obsługą do 128 GB pamięci ECC). Uwagę zwraca też mocna sekcja zasilania – producent zastosował konstrukcję w układzie 12+2 fazy z dwoma solidnymi radiatorami.

Jeżeli chodzi o złącza, do dyspozycji oddano trzy sloty PCI-Express x16 i dwa PCI-Express x1, a także cztery gniazda SATA III 6 Gb/s oraz dwa M. (po jednym PCIe 4.0 x4 i PCIe 3.0 x4 – obydwa wyposażono w radiator).

Pierwsza płyta główna AMD z portami Thunderbolt 4

Nie bez znaczenia jest też nowoczesny zestaw portów na tylnym panelu – znajdziemy tutaj m.in. dwa porty USB 2.0, cztery porty USB 3.0, a także dwa złącza Thunderbolt 4 40 Gb/s. ASUS ProART B550-CREATOR to pierwsza płyta główna pod procesory AMD z nowymi złączami Thunderbolt 4 40 Gb/s.

Za łączność odpowiadają dwie szybkie karty sieciowe 2.5G LAN. Oprócz tego przewidziano wyjście HDMI i wejście DisplayPort, a także dobrej jakości układ dźwiękowy Realtek ALC1220A.

Cena płyty głównej ASUS ProART B550-CREATOR

ASUS ProART B550-CREATOR zapowiada się jako ciekawy model dla nowoczesnych stacji roboczych (będzie to dobra alternatywa dla testowanego przez nas modelu Gigabyte B550 Vision D).

Płyta ma trafić do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu. Nie powinniśmy jednak oczekiwać, że będzie tania - sugerowana cena to 299 dolarów, więc w polskich sklepach powinno wyjść jakieś 1500 złotych.

