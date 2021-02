Nowe procesory, więc też i nowe płyty główne. Tym razem przyjrzeliśmy się modelom MSI B560 i H510, które sprawdzą się przy budowie niedrogiego komputera do grania lub pracy.

Firma MSI wyjątkowo dobrze przygotowała się do premiery nowych procesorów Intela. Niedawno prezentowaliśmy Wam modele z topowym chipsetem Intel Z590, a tym razem mamy coś z niższej półki – płyty z chipsetami B560 i H510.

Płyty główne MSI B560 i H510 – co nowego?

Płyty główne z chipsetami B560 i H510 zastępują modele B460 i H410. Też znajdziemy tutaj podstawkę LGA 1200 - obsługuje ona nie tylko obecne modele Intel Core 10. generacji (Comet Lake), ale też nadchodzące modele Intel Core 11. generacji (Rocket Lake).

Płyty B560 i H510 nie pozwalają na podkręcanie procesora za pomocą zmiany mnożnika (tak jak modele Z590). Zamiast tego producent wprowadził inne pomysłowe rozwiązanie - możliwość dopasowania limitów mocy do zastosowanego chłodzenia (w przypadku wydajniejszych konfiguracji limity są podnoszone, co przekłada się na lepsze osiągi). Co ważne, limit mocy można podnieść nawet na procesorach bez odblokowanego mnożnika.

Modele B560 mają dodatkową przewagę, bo pozwalają na podkręcanie pamięci RAM. W UEFI znalazł się nawet specjalny wskaźnik, który ma ułatwić przetaktowanie kości.

Nowe płyty pozwalają też wykorzystać potencjał kontrolera PCI-Express 4.0 z procesorów Rocket Lake – szybszy interfejs jest dostępny dla kart rozszerzeń PCI-Express, a w modelach B560 też dla dysków SSD M.2 PCIe 4.0 x4. Niektóre modele dysponują też portami USB 3.2 Gen2x2.

To jednak nie wszystko! W lepszych konstrukcjach udostępniono również szybką kartę sieciową 2.5G LAN oraz bezprzewodową Wi-Fi 6/6E + Bluetooth 5.2. Taki zestaw szczególnie zainteresuje graczy.

Jakie modele przygotował producent? Póki co ujawniono tylko cześć propozycji.

MSI MAG B560 Tomahawk WIFI

Tomahawk powinien zainteresować graczy, którzy składają wydajny komputer ze średniej półki. Uwagę zwraca efektowna stylistyka, a także mocna sekcja zasilania z solidnym chłodzeniem.

Jeżeli chodzi o złącza, producent przewidział trzy gniazdka M.2 (w tym dwa z radiatorem), a także port USB 3.2 Gen2x2. Nie zabrakło też karty sieciowej 2.5G LAN i Wi-Fi 6E.

MSI MAG B560 Torpedo

Model Torpedo plasuje się oczko niżej względem Tomahawka. Na szczególną uwagę zasługuje niebieska stylistyka. Nie mogło też zabraknąć mocnej i dobrze chłodzonej sekcji zasilania.

Na pokładzie znalazły się trzy gniazdka M.2 (dla dwóch przewidziano dodatkowe chłodzenie) i szybki port USB 3.2 Gen2x2. Do dyspozycji oddano dwie karty sieciowe – 1G LAN i 2.5G LAN.

MSI MAG B560M Mortar / Mortar WIFI

Mortar zalicza się do konstrukcji typu mATX, więc pozwoli na budowę mniejszych komputerów do gier. Nie zrezygnowano jednak z mocnej sekcji zasilania z rozbudowanym chłodzeniem.

Do dyspozycji oddano port USB 3.2 Gen2x2 oraz dwa gniazdka M.2 (tylko jedno zostało wyposażone w radiator). Jest też szybka karta sieciowa 2.5G LAN, a w wersji z dopiskiem Wi-Fi też bezprzewodowa łączność Wi-Fi 6E.

MSI MAG B560M Bazooka

Bazooka to najbardziej podstawowa propozycja stricte dla graczy. Co w niej takiego wyjątkowego? Sekcja zasilania ma solidne chłodzenie. Ciekawostką jest również nowa kolorystyka płyty.

Na laminacie (też mATX) znalazły się dwa gniazdka M.2, ale tylko jedno wyposażono w chłodzenie. Na tylnym panelu umieszczono szybką kartę sieciową 2.5G LAN.

MSI PRO H510 i B560

Modele z serii PRO zostały zaprojektowane z myślą o domowych i biurowych komputerach. Siłą rzeczy nie są one tak ładne, jak modele dla graczy.

Do dyspozycji oddano tylko najpotrzebniejsze złącza. Na laminacie wyprowadzono jedno lub dwa gniazda M.2. W lepszych modelach zastosowano też karty sieciowe 2.5G LAN i Wi-Fi 6.

Modele MSI H510M PRO i MSI H510M-A PRO oferują podobną funkcjonalność

Modele MSI B560M-PRO, MSI B560M-A PRO i MSI B560M-PRO E też oferują podobną funkcjonalność

Ile kosztują płyty główne MSI B560 i H510?

W planach producenta jest kilkanaście różnych płyt B560 i H510 – wśród nich są zarówno konstrukcje dla graczy z rodziny MPG i MAG, jak i typowo biurowe modele z rodziny PRO.

Orientacyjne ceny płyt kształtują się następująco:

MSI MAG B560 Tomahawk WIFI - 189 euro

MSI MPG B560I Gaming Edge WIFI - 159 euro

MSI MAG B560 Torpedo - 159 euro

MSI MAG B560M Mortar WIFI - 179 euro

MSI MAG B560M Mortar WIFI - 159 euro

MSI MAG B560M Bazooka - 139 euro

MSI B560M PRO-VDH WIFI - 149 euro

MSI B560M PRO-VDH - 129 euro

MSI B560M PRO WIFI - 129 euro

MSI B560M PRO - 109 euro

MSI B560M-A PRO - 99 euro

MSI H510M PRO - 95 euro

MSI H510M-A PRO - 89 euro

Szczegóły na temat dostępności jeszcze nie zostały ujawnione.

Źródło: MSI

